Bad Bunny y Drake vuelven a unir sus voces para lanzar una nueva colaboración musical

El público que asistió el pasado 13 de agosto a ver el concierto de Drake en Los Ángeles se llevó la primicia. Pero era imposible contener una noticia así: próximamente podremos escuchar una nueva colaboración musical de la mano del rapero canadiense y el conejo malo de la industria, Bad Bunny.

Este domingo, en pleno show, el cantante de One Dance hizo subir al escenario del que era protagonista al puertorriqueño convertido en una auténtica fábrica de éxitos, Bad Bunny, seudónimo de Benito Martínez. Aprovechando la euforia desatada por el público del momento, el artista introdujo la gran noticia: "Han pasado seis años desde que Benito y yo hicimos una canción juntos", contaba, en referencia al hitazo que significó MIA.

La canción que sacaron en 2018, que acumula solo en Youtube más de mil millones de visualizaciones, fue la ruptura de uno de los máximos referentes en el rap y la música urbana en inglés, que cantaba por primera vez en castellano.

A continuación, Drake revelaba: "Pero os puedo decir una cosa, se viene colaboración próximamente".

Es sencillo: cuando algo funciona, la mejor idea es repetir la fórmula. Y la de estos dos cantantes está claro que es un seguro.

MIA alcanzó el puesto número cinco en la lista estadounidense Billboard Hot 100; se convirtió en el primer top 10 del cantante de Un Verano Sin Ti Y y en el 26º de Drake. La canción encabezó las listas de éxitos en España y alcanzó el top 10 en multitud de países, como Argentina, Canadá, Colombia, Grecia, Portugal, Rumania, Suiza o Venezuela.

Valdría con que el nuevo proyecto de los artistas funcionara tan solo la mitad de bien de lo que lo hizo MIA, y seguiría siendo un auténtico fenómeno.

BAD BUNNY x DRAKE - MÍA (Video Oficial)

Bad Bunny y Kendall Jenner, muy cariñosos en el concierto de Drake

El cantante boricua, que apareció en el escenario para dar junto a Drake la gran noticia, estaba disfrutando del concierto como un fan más junto a Kendall Jenner. Si todavía no había confirmación de su relación de amor, la aparición del pasado 13 de agosto no dejó lugar a dudas. Desde las gradas, la pareja no pudo parar de bailar abrazándose mientras disfrutaba, muy acaramelada, de la música del rapero, y regalaban a las cámaras algún beso.

Desde febrero de 2023, Kendall y Bunny no han parado de sorprender públicamente a sus seguidores, y fuentes cercanas a su entorno han confirmado que mantienen una relación sentimental. La última canción lanzada en solitario por el puertorriqueño, sin ir más lejos, Where she goes, es toda una declaración de intenciones, y está plagada de referencias a la modelo.

Ahora solo queda esperar a un lanzamiento musical que promete poner el listón muy alto.