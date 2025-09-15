Bad Bunny se emociona al despedirse de su residencia en Puerto Rico: "Todo esto superó mi propio sueño"

Bad Bunny, en el último concierto de la residencia 'No me quiero ir de aquí' | Agencia EFE

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico ha llegado a su fin. Después de 30 conciertos, celebrados entre julio y septiembre, el cantante cerró este domingo el ciclo No Me Quiero Ir De Aquí para tomarse un descanso antes de arrancar su gira mundial el 21 de noviembre en República Dominicana.

El cantante de Debí Tirar Más Fotos, que en junio y julio de 2026 aterriza en España con diez conciertos en Madrid y dos en Barcelona, se mostró emocionado en su último concierto, celebrado este domingo 14 de septiembre con la participación de Travis Scott y un homenaje al actor Jacobo Morales.

Así, en su despedida, el cantante se emocionó al agradecer a las más de 600.000 personas que han ido de público durante estos tres meses haberle ayudado el sueño que perseguía desde niño.

“Cuando de chiquito soñaba con hacer esto, sabía que todo lo que trabajara con cariño y pasión lo podía lograr, pero todo esto superó mi propio sueño", dijo con voz entrecortada. "Gracias por tanto amor, gracias por tanto cariño, gracias por ponerme aquí. Lo voy a agradecer toda la vida. Hasta el día que ustedes quiera y hasta el día que Dios quiera".

La idea inicial de Bad Bunny era que su residencia tuviese 21 fechas pero la amplia demanda hizo que tuviese que añadir nueve conciertos más de manera que finalmente el ciclo tuviese 30 conciertos en total.