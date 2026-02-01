Bad Bunny y Kendrick Lamar, favoritos de los Premios Grammy 2026 en una noche llena de estrellas

Después de meses de espera llega una de las fechas más importantes dentro del mundo de la música: la ceremonia de entrega los Premios Grammy. El evento tiene lugar este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

En esta 68ª edición de los premios se reunirán algunos de los artistas más grandes de la música, muchos de ellos nominados en varias categorías. Entre los más nominados, tenemos a Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga, Justin Bieber o Sabrina Carpenter, siendo los tres últimos parte del listado de actuaciones de la gala.

A continuación, te contamos quiénes son los artistas que más nominaciones han recibido en los Grammy 2026:

Kendrick Lamar, en el top de nominaciones

Kendrick Lamar es, sin lugar a dudas, el que tiene más papeletas para ganar un premio Grammy, con un total de nueve nominaciones.

El rapero se encuentra nominado dentro de grandes categorías como Grabación del año y Canción del año por luther, su colaboración con SZA; y Álbum del año con GNX.

Además, ha sido nominado a las siguientes categorías:

Mejor interpretación dúo/grupo pop : 30 For 30 - SZA con Kendrick Lamar

: - SZA con Kendrick Lamar Mejor interpretación rap : tv off - Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay / Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

: Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay / - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams Mejor interpretación de rap melódico : luther - Kendrick Lamar con SZA

: - Kendrick Lamar con SZA Mejor canción rap : tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

: - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay Mejor álbum rap: GNX - Kendrick Lamar

Lady Gaga, la 'Queen Monster'

La Mother Monster va a tener que cambiarse el nombre si llega a ganar todos los premios a los que está nominada, pues aparece en un total de ocho categorías. Cómo no, su canción Abracadabra no podía faltar en los Grammy, con nominaciones a Grabación del año, Canción del año, Mejor grabación dance pop y Mejor grabación remix.

Asimismo, ha sido nominada en las categorías Álbum del año y Mejor álbum pop vocal por su disco MAYHEM, Mejor interpretación pop por Disease y Mejor álbum tradición pop vocal por Harlequin.

Bad Bunny y la identidad cultural

Siguiendo con seis nominaciones, tenemos al Conejo Malo, el cual ha triunfado con su DeBÍ TiRAR MÁS FOTos. Este disco ha sido seleccionado para las categorías Álbum del año, Mejor álbum de música urbana y Mejor portada de álbum. Además, su tema DtMF opta a Grabación del año y Canción del año.

También ha sido nominado con su tema EoO a Mejor interpretación de música global. A pesar de que el álbum es una completa apología de la familia, la tierra natal y la defensa de la identidad, este tema es pura fiesta, perreo y celebración.

Sabrina Carpenter y su disco más sensual

En el caso de Sabrina Carpenter, también ha recibido seis nominaciones, entre ellas a Álbum del año y Mejor álbum Pop Vocal por su exitoso Man's Best Friend.

La cantante Manchild ha recibido también por este tema nominaciones a Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación pop y Mejor videoclip.

Justin Bieber y su álbum más personal

Con su disco SWAG, Justin Bieber nos quiso mostrar su lado más humano abordando temas como la paternidad, su matrimonio, la prensa o su identidad como artista, valiéndole ahora las nominaciones a Álbum del año y Mejor álbum pop vocal.

También ha conseguido entrar en la categoría de Mejor interpretación pop por DAISIES y Mejor interpretación R&B por YUKON.