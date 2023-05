Bad Bunny, más místico que nunca en 'Where She Goes': las referencias a Kendall Jenner y la aparición de Ronaldinho

Bad Bunny, más místico que nunca en 'Where She Goes': una fogata, caballos y Ronaldinho // YouTube

Bad Bunny se ha saltado sus propias normas y ha vuelto a la escena musical con Where She Goes, su tema más místico hasta el momento.

El artista puertorriqueño, que anució su retiro temporal de la múscia en 2022, ha regresado por todo lo alto con su primer sencillo en solitario donde canta desde el despecho a una misteriosa chica.

Para su regreso, el cantante ha fusionado dos géneros: dembow con Jersey Club, creando un efecto sonoro hipnotizante que ha hecho que Where She Goes se convierta en todo un himno tras escasas horas de su lanzamiento.

Rodado en el desierto de California, Bad Bunny ha acompañado este tema de uno de los videoclips más creativos y desconcertantes de su carrera, que está lleno de referencias y easter eggs de todo tipo.

Las referencias a Kendall Jenner

La relación entre el Benito y Kendall Jenner es un secreto a voces. Pese a que ninguno de los dos ha confirmado nada, se han dejado ver cenando en los clubes más exclusivos de Los Angeles o de cita en un partido de la NBA.

Es por eso que el artista no ha perdido la oportunidad de dejar claras evidencias de su noviazgo con la modelo en su nuevo videoclip.

Comenzando por el más evidente, Bad Bunny se encuentra con un ángel en medio del desierto y, ¿por qué es famosa Kendall, entre otros? Por ser uno de los ángeles de Victoria's Secret.

Durante el vídeo, vemos en numerosas ocasiones caballos, el animal favorito de Kendall. Además, la pareja fue pillada en una cita montando a caballo que revolucionaron Internet.

Caballos en el nuevo videoclip de Bad Bunny // YouTube

Además de caballos, también podemos ver escorpiones, singno zodiacal de Jenner.

Llegando al final del vídeo, el cantante se una a una fiesta estilo Burning Man en medio del desierto entorno a una fogata, donde hace contacto visual con una chica, muy parecida físicamente a la Kardashian, y se puede apreciar la tensión y atracción entre ambos .

En la fiesta también podemos observar que los asitentes están bebiendo Tequila, mismo tipo del alcohol del que la modelo tiene una marca, 818.

Pistas sobre su próximo lanzamiento

La referencias a su chica no son las únicas que ha hecho en este videoclip. El boricua ha dejado algunas pistas sobre lo que podría ser su próximo lanzamiento musical.

Al final del vídeo, podemos ver una valla publicitaria en la que hay escrito "Nadie sabe..." y los fans ya han sacado sus propias teorías al respecto. Por un lado, podría tratarse de la respuesta al título de la cancion Where She Goes, a donde va: nadie sabe...

Bad Bunny deja pistas sobre sus próximos proyectos en su último videoclip // YouTube

Por otro lado, podría tratarse del título de su próxima canción o álbum, o incluso de una respuesta al mundo: ¿Qué va a hacer ahora Bad Bunny? Nadie sabe...

El número 13 también está muy presente en el videoclip y en estas teorías de los fans: desde 13 canciones hasta un lanzamiento el martes 13 de junio.

Ronaldinho y otras estrellas invitadas

Para sorpresa de los fans del conejo malo y de los fanáticos del fútbol, la leyenda Ronaldinho aparece como estrella invitada en el videclip de Where She Goes.

El jugador de fútbol hace un cameo dando pataditas a un balón en una playa, como no podía ser de otra manera.

Pero el brasileño no es el único que ha sorprendido en el vídeo de Benito, también cuenta con la participación del conocido artista estadounidense Frank Ocean.

También aparecen Dominic Fike, Lil Uzi Vert, Sabrina Lada y muchos más.