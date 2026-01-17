Bad Bunny presenta el tráiler de su actuación en la Super Bowl, con Puerto Rico como protagonista

Bad Bunny en el tráiler de su actuación en la Super Bowl | YouTube ‎⁨@AppleMusic

La actuación del descanso de medio tiempo de la Super Bowl promete este 2026 ser una de las más especiales de la historia. Será la primera vez que un artista cante plenamente en español en el evento deportivo estadounidense más importante, y qué mejor artista para hacerlo que Bad Bunny.

Aunque el puertorriqueño no pasará por Estados Unidos con su gira Debí tirar más fotos, deleitará al americano con una actuación musical de la que se tiene grandes expectativas. Hay que esperar al domingo 8 de febrero para ver al intérprete, aunque la organización ya ha publicado el tráiler del evento.

Así es el tráiler

El tráiler —filmado íntegramente en Puerto Rico— muestra a Bad Bunny bailando con distintas personas bajo el icónico árbol de flamboyán puertorriqueño, un poderoso símbolo del orgullo y la identidad de la isla.

El vídeo funciona como una invitación al mundo entero —sin importar quién seas o de dónde vengas— a unirse a Bad Bunny en su monumental presentación del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl y a emocionarse con el ritmo, la unidad y la riqueza cultural que solo Bad Bunny puede llevar al escenario global.

La canción del tráiler es BAILE INoLVIDABLE, por lo que parece confirmado que Bad Bunny cantará esta canción de su último disco en su espectáculo de la Super Bowl. Sin embargo, se desconoce el repertorio para esta cita histórica, aunque no cabe duda de que sonarán grandes éxitos.