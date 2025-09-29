Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026

Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) sorprendió este domingo al anunciar por redes el fichaje del artista puertorriqueño como sucesor de Kendrick Lamar, encargado del espectáculo de 2025.

El artista de Debí Tirar Más Fotos se encargará del show del domingo 8 de febrero cuando se dispute la final del campeonato en el Levi's Stadium de Santa Clara (California). Será la primera vez que un latino se encargue íntegramente del espectáculo del descanso aunque no será la primera vez de Bad Bunny en este espectáculo deportivo. En 2020 fue el artista invitado por Shakira para cantar juntos un remix de cuatro temas.

"Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos", escribió el cantante en X poco antes de que se hiciese el anuncio. Se refería con estas palabras al hecho de no haber incluido paradas en el país dentro de Debí Tirar Más Fotos World Tour, su gira mundial que arranca el 21 de noviembre de 2025 y que llega a España el 22 de mayo de 2026 con dos conciertos en Barcelona y diez en Madrid.

"Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces", explicó en una conversación con I+D, donde no dudó en señalar a "el maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]" y reconocer que le preocupaba mucho.

El artista no ha cambiado de opinión, sino que quiere hacer este show por sus compatriotas. "Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un touchdown... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", dijo el cantante en declaraciones a la NFL.

Por su parte, Jon Barker, directivo de la NFL, aseguró que "Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día" y lo definió como "uno de los artistas más influyentes del mundo". "Su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos lo convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl", apuntó.