J Balvin aprende artes marciales en 'Rosa'

J Balvin sigue regalarnos un nuevo videoclip de su álbum 'Colores' y presenta 'Rosa'.

El vídeo, dirigido por Colin Tilley, está ambientado en la cultura japonesa y se grabó antes de la pandemia de COVID-19.

A través de las imágenes, el cantante colombiano visita una fortaleza japonesa, de colores rosados, donde se encuentra a un maestro de artes marciales y descubre estas tradicionales prácticas de defensa.

'Rosa' llega después de los vídeos de 'Verde', 'Amarillo' y 'Rojo', todos con grandes mensajes y reflexiones. Todos estos temas forman parten de 'Colores', el quinto trabajo discográfico de J Balvin después de 'Oasis', su álbum junto con Bad Bunny lanzado en 2019.

LETRA DE 'ROSA' DE J BALVIN

Colores

Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo (leggo)

Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos

El efecto que causas (come on), el no verte defectos

(Come on) nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (wuh)

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (yeah)

Es definitivo, tú eres otra cosa (eh)

Yo me vuelvo loco cuando tú me rozas (wuh)

Y ya no quiero esperar más, no sé qué sucederá

Pero algo tiene que pasar (you)

Hoy no te vas, si yo te tengo (wuh)

Me va a gustar, te lo sostengo

Baby, no mires la hora, no te me acobardes

Que esto va hasta tarde, ma' (come on)

Y sin compromiso, ya no tengo prisa (wuh)

Le damo' hasta el piso, que el golpe avisa (ajá)

Yo hago lo que sea, por esa sonrisa (ajá)

Empezamo' aquí y terminamos en Ibiza

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (wuh)

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (okay, okay)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (nivel, nivel)

Incomparable, así eres tú

Deseo insaciable, apaga la lu' (lu')

Me pone inestable con esa actitud (-tud)

Por ti yo me voy a la guerra como Mambrú

Y nos matamo'

En la pista bien duro nos perreamo' (cu-cu)

Par de tragos, así nos calentamo' (ah, ah, ah)

Antes que acabe la noche nos vamo' y le damo' y le damo'

Y nos matamo' (matamo'),

En la pista bien duro nos perreamo' (no' perreamo')

Par de tragos así nos calentamo' (-amo')

Antes que acabe la noche nos vamo' y le damo' (y le damo')

Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo

Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos

El efecto que causas, el no verte defectos

(Nada te cambiaría quiero hacerte mía en este momento) (come on, come on; leggo)

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (wuh)

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel

Yeah, yeah, yeah, yeah

Diplo

J Balvin, man

Yeah