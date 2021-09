Se trata de una de las producciones más taquilleras del 2021. La historia de Cruella de Vil , con 200 millones de dólares de presupuesto, no escatimó en gastos a la hora de seleccionar para su banda sonora algunas de las canciones más populares del imaginario colectivo.

La banda sonora de Cruella está plagada de grandes clásicos del pop y el rock. La historia de la villana de Disney de pelo bicolor está arropada por éxitos muy conocidos para el espectador.

Una estrategia musical que tiene casi tantas luces como sombras. Mientras en algunas escenas estos temas funcionan de maravilla, aportando tensión y cuerpo, en otras ocasiones parecen elecciones demasiado obvias que no profundizan ni aportan nada nuevo a la narrativa del film.

Las escenas se rodaron mientras sonaba la música

Esta superpoblación de hits forma parte de una estrategia ideada por el director de la película, Craig Gillespie, que rodó las escenas mientras estos grandes éxitos sonaban en el set de rodaje o en su móvil, una manera de anticiparse al resultado en posproducción. Junto a él trabajaron los supervisores musicales Susan Jacobs y David O. Russell

"Llego al set con cientos de canciones en el móvil", contó el director. "De esas a las que ningún supervisor musical ni siquiera se quiere acercar por el precio que tienen: los Rolling Stones, The Doors, Queen...", añadió.

Pocos directores de cine y supervisores musicales se atreven a pedir las licencias de las canciones más populares, ya que sus precios son realmente desorbitados. Pero estamos hablando de Cruella, superproducción que cuenta con el respaldo —y el talonario— de Disney, y en esta ocasión nadie iba a escatimar en gastos.

La canción inédita de Florence + The Machine

Call Me Cruella es el tema que Florence + The Machine compuso en exclusiva para el film, una experiencia que la vocalista del grupo disfrutó mucho.

"Algunas de las primeras canciones que aprendí a cantar fueron canciones de Disney. Y los villanos casi siempre salían ganando", explicó Florence Welch, compositora y líder de la banda. "Ayudar a crear e interpretar una canción para Cruella es un sueño de mi infancia cumplido. Estoy muy agradecida a Nicholas Brittell y a Disney por darme tanta libertad creativa y por confiar en mí para participar en esta maravillosa locura de Cruella".

Las canciones de Cruella

Son un total de 40 canciones las que se incluyen en la banda sonora de Cruella, entre las que encontramos nombres de bandas tan conocidas como Supertramp, The Rolling Stones, The Doors, Queen o The Clash.

También está David Bowie, Nina Simone, Bill Lee, Brigitte Fontaine, Tony Martin, Suzi Quatro y muchos más.