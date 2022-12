La banda sonora de la Navidad: los mejores villancicos en castellano e inglés

No hay tiempo para estar en silencio en Navidad. Niños correteando y abriendo regalos, el tintineo de los cascabeles de los renos de Papá Noel, los coros de villancicos, jóvenes y mayores intercambiando besos y abrazos... Es una época del año hecha para disfrutar y en las mejores fiestas siempre hay una banda sonora.

El espíritu navideño se contagia con ritmos pegadizos y las canciones entusiastas. No hay Grinch de la Navidad que se resista a tararear el ya mitiquísimo All i want for Chritmas... is you de Mariah Carey. El poder de unión de la música es indiscutible, así que te regalamos una lista de los villancicos imprescindibles para que no falte el compás en tus fiestas. ¡Y a disfrutar!

1. 'Blanca Navidad' de La Oreja de Van Gogh

Una versión del mítico villancico Blanca Navidad en la voz de Leire Martínez y con la música de los miembros de La Oreja de Van Gogh. Magia para los oídos.

2. 'Navidad contigo' de Ana Mena y Jean & Alex

Sonidos pop, r&b y una letra llena de amor. Ana Mena se sube al barco de los villancicos junto a Jean & Alex.

3. 'Será Navidad' de Blas Cantó

El representante de España en Eurovisión 2021 utiliza su melódica voz para encandilarnos con su villancico Será Navidad.

4. 'Siempre es Navidad' junto a ti de Edurne

Más campanillas y tinteos para el tema de Edurne, que rebosa amor por los cuatro costados. Poner el árbol en familia, cenar juntos... Esos son los momentos que valen oro.

5. 'Dulce Navidad' de Danna Paola y Morat

Toques divertidos y gamberros para la versión de un clásico que grabaron juntos Danna Paola y los chicos de Morat. De Latinoamérica al mundo.

6. 'Llegó la Navidad' de Manuel Carrasco

El artista de Isla Cristina -que arrasa con su próxima gira Corazón y Flecha- sacó su lado más personal y emotivo para cantarle a la Navidad en uno de sus temas más íntimos.

7. '5 pa las 12' de Camilo

Una canción sobre la noche de Fin de Año, una de las más simbólicas de la Navidad. Camilo le canta al amor en familia y los momentos únicos juntos.

8. 'Santa Clauss is Comin' To Town' de Sebastián Yatra

El artista latino grabó una divertida versión del clásico navideño que homenajea la ilusión de los niños al recibir la visita de Santa Claus en sus casas. Como para no ilusionarse.

9. 'Holidays' de Meghan Trainor

Con las Navidades llega el momento de desconectar del trabajo y disfrutar de la familia. Meghan Trainor lo sabe por eso no solo grabó Holidays, sino que dedicó todo un disco a estas simbólicas fechas: A Very Trainor Christmas.

10. 'Here This Christmas' de Gwen Stefani

No hay Navidad si no es contigo. Ese es el romántico mensaje de Gwen Stefani para su villancico Here This Christmas.

11. 'All i Want For Christmas is you...' de Mariah Carey

Casi tan mítico como 'las muñecas de Famosa se dirigen al portal' o 'vuelve, a casa vuelve, por Navidad'. Mariah Carey se ha hecho de oro con su canción más conocida, un villancico que le reporta millones de dólares al año.

12. 'I'll be home for Christmas' de Camila Cabello

Camila Cabello surfeó con humor las críticas por su pronunciación de 'Christmas' en este villancico, así que se ha ganado el puesto en esta playlist aunque solo sea por su carisma.

13. 'The Christmas song' de Camila Cabello y Shawn Mendes

Eran pareja, el amor fluía y qué mejor momento que la Navidad para grabar una colaboración. Aunque ahora ya no están juntos, siempre nos quedarán sus recuerdos juntos. Como los de cualquier hijo de vecino.

14. 'Santa Claus is Coming To Town' de Michael Bublé

El artista saca su vozarrón para su particular versión del ya clásico Santa Claus is Coming To Town. No faltan las bufandas, las bolas de nieve...

15. 'Last Christmas' de Back Street Boys

Un villancico mítico en la voz de una boyband también mítica. Los Back Street Boys se unen para hacer tus Navidades todavía más entrañables.