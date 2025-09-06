Las bandas de música vuelven por nostalgia: los regresos de Radiohead, Fifth Harmony, Oasis o Linkin Park

La nostalgia sacude a la cultura pop como nunca, y la música no iba a ser menos. Lo vimos claramente cuando este verano Demi Lovato se unió a los Jonas Brothers en directo para revivir la saga de películas Camp Rock cantando temas que se convirtieron en la banda sonora de la generación Disney, pero también se aprecia ese poder de 'cualquier tiempo pasado fue mejor' con el regreso de grupos que llevaban años inactivos.

Estos últimos meses han sido muchas bandas las que han decidido limar asperezas o reconectar con la música para darle a sus fans lo que llevan años pidiendo: un regreso. Este renacer musical viene acompañado habitualmente tanto de nueva música de estudio como de giras, compensando ese tiempo perdido en el que sus seguidores han tenido que escuchar en bucle su discografía hasta que los miembros de su grupo favorito decidieron separar sus caminos.

Repasamos los regresos recientes más destacados, que van desde formaciones de pop hasta de heavy metal.

Oasis

El 2024 fue el año de muchos reencuentros, y el más destacado fue Oasis. Los hermanos Gallagher se reconciliaron más de 15 años después de la disolución oficial del grupo. Y lo hicieron anunciando su gira de reencuentro, en la que están inmersos actualmente.

Noel y Liam tampoco perdieron la oportunidad de lanzar un álbum, Definitely maybe, formada por versiones especiales.

Oasis anuncia una nueva gira para 2025 | Oasis

Pero ¿qué pasó entre los hermanos? Su historia personal siempre ha sido complicada a causa de sus grandes peleas. "El problema que tuvo Oasis es que había dos personas compitiendo por el puesto de primer ministro. Esa tensión, ese antagonismo que condujo la banda, la acabó matando", afirmó el periodista musical Paolo Hewitt en el documental Oasis: Supersonic. Su mala relación llevó a que la banda se disolviera en 2009... pero ahora los fans tienen la oportunidad de vivir grandes éxitos de pop británico en directo.

Fifth Harmony

La girl band integrada por Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui —con la ausencia de Camila Cabello— se ha reunido este verano sobre el escenario siete años después del descanso indefinido que se tomaron en 2018, y lo hicieron para cantar Work From Home, del disco 7/27 (2016), en un concierto de los Jonas Brothers.

Las cuatro decidieron aprovechar este reencuentro para reactivar sus redes sociales y compartir así los vídeos de su actuación. "¿Dónde estabas tú el domingo 31 de agosto de 2025? Gracias, Jonas Brothers, por invitarnos. Fue increíble", apuntaron. De momento se desconoce si habrá nuevos proyectos en conjunto, pero sus fans están celebrando su vuelta como si las artistas fueran a lanzar música en grupo.

Fifth Harmony | Agencias

Quien no se apuntó, al menos a dicho reencuentro en directo, fue Camila Cabello. La cantante fue la primera en dejar la banda con el objetivo de desarrollar su carrera en solitario. Dos años después de su marcha, sus compañeras decidieron ponerse en stand by para que sus integrantes pudiesen seguir los pasos de Camila Cabello y desarrollar sus carreras en solitario. Y siete años después han regalado al menos un momento nostálgico a sus seguidores.

Linkin Park

Linkin Park dio la sorpresa en septiembre de 2024. El grupo regresó a la música tras siete años de parón creativo, aunque en su caso nunca habían anunciado su retirada. Eso sí, regresaron con nueva vocalista: Emily Amstrong. Juntos de nuevo encabezan los carteles de festivales y promocionan su nuevo álbum, From zero.

En el caso de esta banda de heavy metal, el paréntesis en su carrera fue por un motivo de peso, pues en 2007 falleció el vocalista y líder desde sus inicios en 1996, Chester Bennington. Dadas las circunstancias, se generó una sensación amarga entre los integrantes: no querían abandonar el grupo, pero tampoco se sentían con la energía necesaria para seguir creando música.

Linkin Park en 2024 | Getty Images

Después de varios conciertos en homenaje a Bennigton, Linkin Park se retiró de los escenarios, hasta que volvió con mucha fuerza hace unos meses, generando una gran alegría en sus fans.

Radiohead

Tal y como apuntaban los rumores, Radiohead vuelve a los escenarios después de siete años de pausa, después de haber recuperado la ilusión y su esencia musical.

De hecho, las primeras víctimas de la nostalgia han sido los propios miembros del grupo de rock alternativo, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y Phil Selway, tal y como han contado: "El año pasado nos juntamos a ensayar solo por diversión. Fue una gran sensación volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que los cinco llevamos muy dentro".

Radiohead en Toronto en 2003 | George Pimentel / WireImage / Getty Images

La banda británica acaba de anunciar un total de 20 conciertos en cinco ciudades diferentes con cuatro paradas en el Movistar Arena de Madrid. ¡No te quedes sin tu entrada!

La Raíz

Tras seis años de ausencia, el grupo de ska español La Raíz volvió a los escenarios. Así lo anunciaron a principios de 2024 con un misterioso teaser: "Nos volveremos a ver". La emoción no tardó en llegar por parte de los fans, celebrando ese regreso de no de los grandes grupos de los festivales.

Eso sí, este regreso ha sido agridulce: el vocalista Pablo Sánchez tuvo que retirarse temporalmente a causa de sufrir un mieloma múltiple que lev imposibilita subirse al escenario. Cabe recordar que el artista no ha abandonado la música en estos 6 años de ausencia con La raíz, y formó el grupo Ciudad Jara, una formación más íntima y personal.

La Raíz | ondacero.es

La Raíz celebró el regreso con un gran concierto en noviembre de 2024 en el Movistar Arena, y desde entonces no han parado de actuar por toda España, recibiendo siempre el cariño y la cercanía de su público fiel.