'Because We Can' es el primer single del próximo álbum de Bon Jovi

El grupo estadounidense está a punto de comenzar la gira que promocionará su último disco, What About Now , que saldrá a la venta el próximo 25 de marzo.

Because We Can - Bon Jovi / europafm.com

La gira de Bon Jovi dará comienzo el próximo mes de febrero, y por eso el grupo ha decidido presentar Because We Can, el primer single de su próximo álbum. El tema, que da nombre a la gira, está compuesto por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y Billy Falcon, y mantiene el sonido de The Circle, su anterior publicación.

Hasta el próximo 25 de marzo no saldrá a la venta What About Now. Por ahora, lo único que han adelantado del nuevo álbum es que incluirá la canción compuesta por Jon Bon Jovi, Not Running Anymore, para la película 'Stand Up Guys' y con la que Jovi ha conseguido una nominación a los Globos de Oro.

