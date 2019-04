Becky G homenajea su barrio natal en el videoclip de ‘Green Light Go’

Tras dejarnos claro que a ella le gustan Mayores y que si la llamas, se va "pa' tu casa" y se queda en la cama Sin Pijama, Becky G estrena nuevo tema, con un sonido diferente a sus anteriores éxitos.

La cantante presenta Green Light Go, una canción que sigue la línea de su anterior single LBD, donde se adentró en el trap y volvió a sus inicios, cantando en inglés.

Ella misma ha confesado que este nuevo tema es muy especial para ella, ya que significa "no aceptar un no por respuesta". Becky G explica que escribió Green Light Go en un momento de su vida en el que "muchas personas me decían que no" y decidió convertir "esos noes por síes" para hacer su "propio camino y tener mis propias luces verdes".

Además, la artista también ha querido reflejar parte de su vida en el videoclip, dirigido por Eif Rivera, donde ha homenajeado su barrio, Inglewood, en Los Ángeles, donde nació y creció.

"Crear este vídeo fue un retroceso. Me recordó a la época en que las cosas eran tan simples", relata en Instagram, donde añade que está orgullosa de ser "mexicana-estadounidense" y de haberse criado en las calles de Los Ángeles.