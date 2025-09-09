Belén Aguilera presenta su álbum 'Anela' en un íntimo encuentro cargado de lírica y emotividad

Este 9 de septiembre la artista catalana ha tenido una cita con sus seguidores y seres queridos para cantar en directo y por primera vez su nuevo disco, Anela . Un trabajo personal e íntimo con la lírica como protagonista para introducir un proyecto que se estrena el 12 de septiembre.

Después de Metanoia, un disco con grandes hits de synth pop, Belén Aguilera apuesta por su proyecto más personal hasta la fecha con Anela, un álbum formado por 12 canciones, a cada cual más íntima.

Aunque los fans ya han podido escuchar cinco temas del disco -Laberinto, Eclipse, Salvamento, Dama en apuros y Soledad- un grupo selecto de ellos ha tenido una cita con la artista catalana este 9 de septiembre para escuchar en exclusiva todo el álbum. Y lo han hecho con la voz y música en directo.

La artista ha interpretado cada una de las pistas de Anelaacompañada de un cuarteto de cuerda y su inseparable piano. Así, con la emoción a flor de piel ha comenzado el viaje emocional y musical de su nuevo proyecto, que sale a la luz el 12 de septiembre.

Violines, piano y autonune

La experiencia sensorial ha dado comienzo sin preámbulos con Nacer para morir, donde los visuales han cobrado fuerza y han llegado para quedarse. La artista ha entonado a la perfección la canción mientras la interpretaba al piano, y de este tema ha pasado a Ático, una canción mas potente sobre el lado oscuro de cada uno.

La fuerza y el desenfreno con alargadas notas ha llegado con Dramático, una mezcla de angustia y esperanza que pronto ha dado paso a Laberinto, el primer single del tema aplaudido y cantado por todos.

Así se han sucedido una a una las canciones ya conocidas por el público, y ha sido en Soledad cuando la artista se ha derrumbado y emocionado.

A estas alturas la lírica ya era la protagonista y las notas agudas mezcladas con el autotune han marcado la esencia de Anela. La última parte del álbum ha irrumpido con garra y fuerza de la mano del tema Mutantes, una alegría a desear ser aceptado, mientras que la sensibilidad y nostalgia se han apoderado del espacio con Cómo puedo volver.

La guinda del pastel la ha puesto Bruja, el tema más pop de Anela. Y Aguilera ha cerrado esta íntima presentación del disco con Ahora que estoy bien, un tema más optimista que la ancla al presente, un presente para ella digno de celebrar.