Belén Aguilera presenta su álbum 'Anela' en un íntimo encuentro cargado de lírica y emotividad

Este 9 de septiembre la artista catalana ha tenido una cita con sus seguidores y seres queridos para cantar en directo y por primera vez su nuevo disco, Anela. Un trabajo personal e íntimo con la lírica como protagonista para introducir un proyecto que se estrena el 12 de septiembre.

Belén Aguilera presenta su álbum 'Anela' en un íntimo encuentro cargado de lírica y emotividad | Lucía Ortega

Lucía Ortega

Madrid09/09/2025 23:27

Después de Metanoia, un disco con grandes hits de synth pop, Belén Aguilera apuesta por su proyecto más personal hasta la fecha con Anela, un álbum formado por 12 canciones, a cada cual más íntima.

Aunque los fans ya han podido escuchar cinco temas del disco -Laberinto, Eclipse, Salvamento, Dama en apuros y Soledad- un grupo selecto de ellos ha tenido una cita con la artista catalana este 9 de septiembre para escuchar en exclusiva todo el álbum. Y lo han hecho con la voz y música en directo.

La artista ha interpretado cada una de las pistas de Anelaacompañada de un cuarteto de cuerda y su inseparable piano. Así, con la emoción a flor de piel ha comenzado el viaje emocional y musical de su nuevo proyecto, que sale a la luz el 12 de septiembre.

Violines, piano y autonune

La experiencia sensorial ha dado comienzo sin preámbulos con Nacer para morir, donde los visuales han cobrado fuerza y han llegado para quedarse. La artista ha entonado a la perfección la canción mientras la interpretaba al piano, y de este tema ha pasado a Ático, una canción mas potente sobre el lado oscuro de cada uno.

La fuerza y el desenfreno con alargadas notas ha llegado con Dramático, una mezcla de angustia y esperanza que pronto ha dado paso a Laberinto, el primer single del tema aplaudido y cantado por todos.

Así se han sucedido una a una las canciones ya conocidas por el público, y ha sido en Soledad cuando la artista se ha derrumbado y emocionado.

A estas alturas la lírica ya era la protagonista y las notas agudas mezcladas con el autotune han marcado la esencia de Anela. La última parte del álbum ha irrumpido con garra y fuerza de la mano del tema Mutantes, una alegría a desear ser aceptado, mientras que la sensibilidad y nostalgia se han apoderado del espacio con Cómo puedo volver.

La guinda del pastel la ha puesto Bruja, el tema más pop de Anela. Y Aguilera ha cerrado esta íntima presentación del disco con Ahora que estoy bien, un tema más optimista que la ancla al presente, un presente para ella digno de celebrar.