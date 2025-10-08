Benidorm Fest 2026: ¿Qué artistas han enviado canción y quiénes han dicho 'no' al festival?

En menos de 24 horas sabremos quienes son los candidatos oficiales al Benidorm Fest 2026. Todo ello, después de que se presentaran 870 canciones este año, muy pronto conoceremos quienes serán los 16 candidatos a optar por el micrófono de bronce. Una criba que se podría ampliar hasta incluso 20 perfiles,"en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical" según el ente público. Pero, ¿quiénes han anunciado que se han presentado al festival?

Los artistas que miran hacia Benidorm Fest 2026

A falta de conocer los nombres oficiales, son muchos los que han mostrado su predisposición al certamen. Según recoge ESC Plus, hasta un total de 50 artistas han anunciado que se han presentado. Entre los nombres más conocidos que han mostrado su predisposición al certamen es Rebeca. A muchos os puede sonar por su éxito Duro de pelar. La cantante, quien cosecha una gran trayectoria desde el año 1996, afirmó en D Corazón las siguientes declaraciones:"El año que viene se cumplen 30 años de que estoy en los escenarios, y qué mejor que con un par de propuestas"

Otra artista conocida que han anunciado sus intenciones de enviar canción es Sylvia Pantoja. La sevillana, quien además pasó por el Festival OTI , contó el pasado mes de agosto en el programa Andalucía directo que estaba buscando canción. "Estoy buscando canciones, de hecho estoy probando en el estudio para presentarme al Benidorm Fest. Aunque no vaya a Eurovisión, me quiero presentar", detalló la cantante de Resurgiré. Según contó la cantante en D Corazón, dio algunas pistas de como sería su candidatura: "Como se está yendo como 'boom, boom, boom', me gustaría una cosa tranquilita, más orgánica, simple", recoge El Confidencial.

Quizás su nombre sea desconocido para el público general, pero Charlotte Perrelli es popular es Suecia y también en el mundo eurofan. La cantante que ganó Eurovisión en el año 1999 con la canción Take Me to Your Heaven. La artista ya regresó al certamen en 2008 con el tema Hero. Durante el último congreso de OGAE España, la cantante anunció que envió canción para el Benidorm Fest. La cantante, quien lleva dos años viviendo en Marbella, se presenta al festival dispuesta a llevar la bandera española en Eurovisión.

Uno de los artistas que han enviado tema, pero que no han sido seleccionados, es Mario Jefferson. Animado por Kuve, finalista del Benidorm Fest 2025, detalló por redes sociales que no fue elegido en esta convocatoria. "Hace un rato, he sabido que no hemos seguido adelante y solo puedo desearle toda la suerte del mundo a quienes formen parte de esta nueva edición y lo disfruten por mil" contó el cantante.

Los artistas que han descartado presentarse este año

En la época estival, Ruslana, Samuraï y Valeria Castro contaron en Europa FM que no querían, de momento, presentarse al festival alicantino. "Ni a Benidorm, ni a Eurovisión iría, pero igual en un futuro si, si cambian las cosas" contó la triunfita.

"Yo soy una persona que 'nunca digas nunca', pero es verdad que me cuesta la competitividad, ¿sabes? Al final es un concurso (…) espontánea" expresó Valeria Castro.

Por su parte, tras los rumores que vinculaban a Pablo Alborán con el Benidorm Fest, su equipo desmintió esta información.

Artistas rumoreados

Las redes son un hervidero de rumores constante. Aunque no hay confirmación oficial, nombres como los de Lucía Gil, Ani Queen o Mirela han resonado en las quinielas de muchos internautas. No obstante, habrá que esperar al 9 de octubre para conocer quienes serán los candidatos oficiales.