Benny Blanco se tatúa en la cara el código QR de 'Bad Decisions', su nuevo hit con BTS y Snoop Dogg

Benny Blanco ha cometido una mala decisión, nunca mejor dicho. Recientemente el artista estadounidense ha sacado una nueva colaboración junto a BTS y Snoop Dogg, Bad Decisions, una grata sorpresa para los fans de grupo K-Pop que habían anunciado su separación recientemente.

Lo que si que ha sido una sorpresa, y para nada buena, ha sido la locura que ha llevado a cabo el productor, fruto de la emoción de esta colaboración: se ha tatuado en la cara el código QR de la canción. Definitivamente una mala decisión, haciendo referencia al nombre del sencillo.

Blanco solo ha tenido palabras de agradecimiento hacia BTS, del que se considera un gran fan o un ARMY: “Cuando vi el video Blood Swear and tears inmediatamente me enamoré de BTS... el año pasado fui a uno de sus conciertos... y tuve la suerte de conocerlos... ahí es donde comenzó mi OBSESIÓN... he podido trabajar con tantos artistas increíbles y conocer a tanta gente influyente, pero por alguna razón cuando estaba en una habitación con ellos estaba tan nervioso... como si fuera un niño pequeño otra vez...”

También, el productor ha tenido buenas palabras para Snoop Dogg: “En 2010 tuve el placer de trabajar con uno de mis héroes en una canción llamada California gurls… se llama Snoop Dogg y es una puta leyenda!!! es como si no importara en qué era o cuántos años tengas... ya sea con su música o su personalidad contagiosa... él es realmente uno de los mejores tipos que conozco...”.

En el videoclip de Bad Decisions, Benny Blanco interpreta a un ARMY que va a un concierto de BTS y las dificultades que se encuentra por el camino, por ello el artista también a tenido palabras para los fans de BTS: “los ARMYS de BTS ¡La dedicación es diferente a todo lo que he visto! ¡Me siento honrado y honrado de ser aceptado por ustedes!”.

El descanso de BTS

En el BTS FESTA de este año, se sinceraron con sus fans dejando claro que quieren tomarse este descanso para explorar sus facetas profesionales de forma individual y encontrar así su identidad perdida.

Aunque también aseguraron que BTS no se acabaría ahí. También aseguraron que este descanso es muy beneficioso, ya que afirman que empezaba a resultarles forzado escribir canciones y que sienten que no tienen nada que contar.