Benson Boone canta 'Sparks' de Coldplay en la primera parada de su gira 'American Heart'

El cantante estadounidense Benson Boone se encuentra de gira y, aunque, comenzó a darse a conocer hace apenas cuatro años subiendo vídeos a TikTok y siendo el favorito de Katy Perry -miembro del jurado- para ganar American Idol, Boone decidió dejar el programa y comenzar su carrera profesional de forma independiente.

El éxito deFireworks & Rollerblades, su primer álbum lanzado en junio de 2024, con hits internacionales como Beautiful Things, le impulsaron a lanzar al año siguiente American Heart, su segundo disco. Al igual que con su primer álbum, Boone ha decidido realizar una gira internacional para promocionar el lanzamiento, lo que pocos se esperaban era que fuera a realizar una cover de la banda británica, Coldplay.

Minnesota era el primer destino que Amerian Hert World Tour tenía programada y el de Washington no podría haberle dado una mejor a bienvenida a la capital del estado. Esta vez, no fueron los icónicos mortales del cantante lo que más sorprendió al público, sino la versión que Boone interpretó de Sparks, el hitazo que Coldplay lanzó hace una década, que ha cobrado una segunda vida bajo el característico registro vocal de Boone.

No es la primera vez que el cantante rinde homenaje a uno de sus ídolos en sus actuaciones. En Cochella, versionó el clásico de Queen: Bohemian Rpahsody, primero con la presencia física del guitarrista del grupo: Brian May y posteriormente, trolleando al público trayéndole de cartón. Además, hace poco más de un mes versionó en el Festival de Jazz de Montreux, a Sam Fender, con una conmovedora versión de Seventeen Going Under.