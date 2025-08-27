Benson Boone canta 'When We Were Young' de Adele durante su último concierto en Ohio

Desde luego, los conciertos de Benson Boone tienen todo lo bueno que debería tener cualquier show de un artista: vestuario llamativo, buena puesta en escena e interpretaciones con una calidad vocal que ponen la piel de gallina. Pero si por algo está destacando el estadounidense no está siendo solo por los comentarios acerca de la forma de su escenario, sino por las covers que está regalando a sus fans en los directos de su gira American Heart World Tour.

Ya el pasado 22 de agosto, Benson Boone regaló a sus fans de Saint Paul, Minnesota, una interpretación de Sparks de Coldplay, la cual volvió a cantar durante su último concierto en Ohio. En este último destino, también sorprendió con una versión desgarradora de When We Were Youngde Adele, en la cual llegó a las notas más altas, dejando nada que envidiar a la original.

Anteriormente, Benson Boone ha versionado otros temas como el clásico de Queen, Bohemian Rpahsody, en Coachella o Seventeen Going Under de Sam Fender en el Festival de Jazz de Montreux.

Opiniones divididas

Para algunos de sus fans, la interpretación de este icónico tema que llevó a Adele a la fama, ha estado completamente a la altura del original, pero también le ha hecho ganarse algunas críticas. Para algunos usuarios, su interpretación fue completamente espectacular, pero, por eso mismo, señalan que el artista debería abandonar su estilo musical y redireccionar su carrera hacia este estilo de música.