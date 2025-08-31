Benson Boone emociona con su versión en directo de 'Shallow', la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper

Tras su recorrido por festivales como el Mad Cool, Benson Boone comenzó el pasado 22 de agosto la gira de presentación de su nuevo álbum bajo el nombre American Heart World Tour. A priori, el estadounidense de 23 años no tiene pensado actuar en nuestro país, por lo que sus fans españoles tienen que conformarse con ver vídeos en redes sociales.

Al igual que hacía Dua Lipa con su gira Radical Optimism Tour, el autor de Beautiful Things está versionando canciones de otros artistas en directo. En sus últimos conciertos, ha interpretado temas como Sparks, de Coldplay, o When We Were Young, de Adele.

Ahora, Boone ha sorprendido a los asistentes de su concierto en Montreal (Canadá) del sábado 30 de agosto con una fantástica y emocionante actuación de Shallow, la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper para la película Ha nacido una estrella (2018).

Vestido de rojo y con el pelo empapado, Boone ha hecho alarde de sus capacidades vocales cantando la composición entera, con sus graves y sus agudos. "Fijaos cómo hace covers increíbles de pie y sin leer las letras de su teléfono", señala el usuario @sterlingcouper en X (antes Twitter).