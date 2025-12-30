Beyoncé entra en la lista de multimillonarios de la revista 'Forbes' y se convierte en la quinta artista en lograr este hito

Beyoncé recordará este año por los grandes hitos conseguidos a lo largo de los últimos 12 meses.

La cantante empezó con buen pie 2025 al conquistar su primer Premio Grammy al Álbum del Año por Cowboy Carter, el disco lanzado en 2024 que le ha reportado grandes alegrías y que ha venido de la mano de una de las giras más rentables del año.

Solo Music of the Spheres World Tour de Coldplay ha conseguido superar las cifras obtenidas por Beyoncé, que se ha coronado como la segunda en la lista de las giras que más recaudación han obtenido en 2025,según Billboard. La cantante ha sumado un total de 407,6 millones de dólares por la venta de 1,6 millones de entradas para un total de 32 conciertos.

Un chute económico que le ha dado acceso al club de los multimillonarios de la revista Forbes (billionaries) del que solo forman parte otros cuatro músicos, incluido su marido Jay Z. Los otros tres son Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

La revista señala en un reciente artículo que la cantante ha superado el umbral de las tres comas y apunta cuál ha sido el secreto de su éxito financiero. "Comenzó a construir su imperio empresarial en serio en 2010, cuando fundó Parkwood Entertainment y asumió el control de casi todos los aspectos de su carrera internamente. La compañía gestiona su carrera y produce toda su música, documentales y conciertos, asumiendo la mayor parte de los costos de producción para captar una mayor parte de los ingresos finales", dice el texto sobre su estrategia.

Forbes estima que Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025

“Cuando decidí ser mi propia mánager, era importante no recurrir a una gran agencia de representación”, contó la propia artista en 2013 . “Sentía que quería seguir los pasos de Madonna, ser una figura influyente, tener mi propio imperio y demostrar a otras mujeres que, al llegar a este punto de tu carrera, no tienes que firmar con nadie más y compartir tu dinero y tu éxito; lo haces tú misma”.

Forbes apunta también la existencia de otras fuentes de ingresos para Beyoncé —una marca de cuidado del cabello (Cécred), una marca de whisky (SirDavis) y una línea de ropa (Ivy Park)— aunque señala que la música ha sido y es su motor económico, especialmente gracias a la forma de gestionar sus giras siendo pionera en el modelo de las miniresidencias.

Porque Beyoncé hoy "las giras representan más de tres cuartas partes de los ingresos anuales de un artista (los expertos de la industria musical sugieren en muchos casos que podrían llegar al 90%)" y "los artistas que más ganan son los que pueden llenar los recintos más grandes, como Coldplay, Shakira y Ed Sheeran". Ahí ha sido donde ha jugado sus cartas Beyoncé, que antes de empezar con las miniresidencias, se convirtió en "la primera artista femenina en encabezar una gira que abarcaba solo estadios en 2016" y "llevó el espectáculo a otro nivel con el Renaissance World Tour en 2023", con una película (Renaissance: A Film by Beyoncé) por la que obtuvo casi la mitad de los 44 millones de dólares que recaudó en taquilla mundial.

Volviendo a 2025, Forbes estima que Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025 gracias a lo que ganó en giras, los ingresos de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio. De esta manera se ha convertido en la tercera artista mejor pagada del mundo.