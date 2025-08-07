Billie Eilish versiona sus grandes éxitos en nanas para dormir

La cantante Billie Eilish no deja de sorprendernos con proyectos de lo más innovadores. Durante uno de sus conciertos en Manchester, la artista reveló que tenía unproyecto "muy, muy especial" entre manos con el director de cine James Camerony hace unas horas hemos podido escuchar Bad Guy en formato lullaby rendtions.

Puede que este término no te resulte familiar, pero llullaby rendtions es lo que popularmente conocemos en España como 'nanas' o canciones para dormir. Aunque Eilish parece toda una pionera con esta iniciativa, lo cierto es que son muchos los artistas que han contactado con Rockabye Baby! para dormir con sus éxitos a los más pequeños de la casa. Coldplay, Taylor Swift, Karol Go Bad Bunny son algunos de ellos.

En estas versiones, los sintetizadores y beats oscuros se sustituyen por xilófonos, metalófonos y otros instrumentos suaves. Esta tarea no resulta para nada sencilla, pero parece que las canciones de la californiana han sido creadas para esto, pues según ha revelado la compañía, esta vez la melódica voz de Billie y sus ritmos calmados le han facilitado el trabajo.

Por el momento solo podemos conciliar el sueño con Bad Guy, pero el 15 de agosto tendremos disponible 13 pistas versionadas. Ocean Eyes, What Was I Made For, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? o Lunch son algunas de las canciones que nos acompañarán en el trance. La artista no ha querido limitar a versionar un único álbum y ha seleccionado con los que más potencial veía para este rompedor proyecto que estamos deseando escuchar, aunque, ¡No sabremos si podremos hacerlo sin quedarnos dormidos!