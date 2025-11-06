Bizarrap y Daddy Yankee protagonizarán el espectáculo de la NFL en el Bernabéu

La música vuelve al Estadio Santiago Bernabéu. El partido de la NFL en España, que acogerá el coliseo blanco, tendrá un espectáculo musical único. Bizarrap y el puertorriqueño Daddy Yankee se subirán al escenario para protagonizar el medio tiempo.

Tras estrenar su última colaboración, laBZRP Music Sessions, Vol. 0/66, el argentino y el puertorriqueño pondrán banda sonora a este partido en el que se enfrentarán los Commanders de Washigton y los Dolphins de Miami. Este encuentro musical y deportivo se producirá el próximo 16 de noviembre a las 15:30.

El productor, que ha trabajado con artistas como Shakira, Rauw Alejandro o Quevedo, no ha escondido su entusiasmo ante esta cita con el escenario. "Poder actuar en el Halftime Show del primer partido de la NFL en España es un gran honor", ha detallado Bizarrap en un comunicado. "Y más aún junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 sobre el escenario. Estoy deseando que llegue ese momento", ha asegurado.

Tal y como adelanta la NFL, el espectáculo será un tributo a sus temas más icónicos. Por su parte, Daddy Yankee eleva el éxito de su vuelta a los escenarios después de retirarse en 2023 y haber regresado este año en los Premios Billboard de la Música Latina en octubre de este año. "Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap" ha contado el intérprete de Gasolina.

Esta no será la única actuación que contará el partido de la NFL en el Bernabéu. El himno nacional español Marcha Real sonará de la mano de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid. Asimismo, la cantante neoyorquina Karina Pasian pondrá voz al himno de Estados Unidos.

¿Dónde se podrá ver el espectáculo de Bizarrap y Daddy Yankee?

De momento, habrá que esperar hasta el 16 de noviembre para ver qué tipo de actuación tienen preparado ambos artistas. La actuación de Bizarrap y Daddy Yankee se podrá ver en directo desde Cuatro, DANZ y NFL Game Pass. Si estás en Estados Unidos y quieres ver la actuación, puedes sintonizar NFL Network.