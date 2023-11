Bizarrap deja en el aire una posible colaboración con Rosalía tras ganar tres Latin Grammy: "Es una genia"

"Es la primera vez que me subo a recoger un premio y son tres", ha dicho Bizarrap a la prensa tras finalizar la 24 gala de los premios Latin Grammy celebrados en Sevilla.

El productor argentino ha asegurado que está "recontento" con estos galardones que ha conseguido junto a Shakira y Quevedo, dos de los más grandes hits de su carrera.

"Fue un año de muchas experiencias y muchas enseñanzas, empezó con la canción de Shakira, que fue mi mayor éxito, y un montón de canciones que fueron saliendo y me ayudado mucho a darme cuenta de un montón de cosas, estamos cerrando el año de 10, le quería agradecer a toda la gente que colaboró conmigo”, ha dicho el artista, para después comenzar a nombrar a todas esas personas a las que quiere dar gracias.

Bizarrap tenía un ordenador, un estudio en su cuarto y un sueño: empezó a mezclar melodías desde la habitación de su casa y ahora es uno de los productores más grandes de la escena musical urbana, por eso las expectativas en sus trabajos siempre son muy altas.

Una de las periodistas quiso conocer con quién le gustaría trabajar próximamente, y cómo no, propuso a nuestra española más internacional, Rosalía, algo que pareció buena idea al argentino pero que no quiso dar muchos detalles por el misticismo que rodea sus music sessions.

"Obvio que Rosalía, para mí todos, lo saben ya que es una artista impresionante y tengo buena relación, en una genia, y todavía no nos hemos juntado a hacer música, estaría lindo. Saben que yo mucho no hablo de mis próximas colaboraciones porque me gusta mantenerlo en secreto y eso a la gente también le gusta y lo valora, pero sí buena idea tuviste", ha afirmado Biza.

Será cuestión de tiempo que dos personas con tanto talento se pongan a maquinar juntas en un estudio de grabación.