Bizarrap desea feliz Navidad anunciando la Sesión 62 con J Balvin

Después de un 2025 sin muchos estrenos, Bizarrap se ha propuesto que sus lanzamientos sean de altura: por ello, hace unas semanas sorprendía con una sesión con el padre del reguetón, Daddy Yankee, y ahora acaba el año también por todo lo alto.

Felicitando la Navidad, el DJ ha anunciado unión de Argentina y Colombia al desvelar que la BZRP Music Session #62 será con J Balvin. Además, se podrá escuchar este mismo 26 de diciembre.

Se trata también de un nuevo éxito reciente también para el colombiano: el artista apareció por sorpresa en el último concierto de Bad Bunny en México para reconciliarse con él en directo y cantar juntos su colaboración La Canción.

Ahora le da la mano a Bizarrap para volver a hacer bailar y cantar a todos los oyentes.

¿Pistas de la letra?

Bizarrap no ha dudado en contestar a un usuario en X que ponía de manifiesto el movimiento musical del argentino últimamente. "Hace meses que no saca una session y ahora ha sacado dos y encima con los grandes del reggaeton, nada mal el biza", compartí en X @_Alan28.

Y el DJ ha respondido con algo que simplemente podría ser una manera divertida de contestar o, por el contrario, pertenecer al tema de su nueva canción con J Balvin o : "Yo hago lo que puedo, y puedo mucho, antes podía poco, hoy puedo muchardo".