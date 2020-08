Black Eyed Peas llenan de color una oficina gris con 'Vida Loca', junto a Nicky Jam y Tyga

Black Eyed Peasse propusieron en llenar Translation, su último trabajo, de colaboraciones con las mayores estrellas de la música latina del momento.

Lo pudimos comprobar en 'RITMO', junto a J Balvin; 'Mamacita' con Ozuna; 'Feel the beat' con Maluma; con Shakira en 'Girl Like Me'; o 'No Mañana', junto a El Alfa.

También encontramos otras colaboraciones que todavía no han sido single como 'Duro Hard' con Becky G; 'Todo Bueno' con Piso 21 pero ahora le toca el turno a 'Vida Loca', en la que encontramos a Nicky Jam y Tyga.

Un tema que incluye algunas notas del 'Run The World' de Beyoncé y que acompañan con un videoclip con una curiosa y divertida coreografía que seguro que va a ser muy imitada en plataformas como TikTok o Reels.

Todo empieza en una oficina gris en la que Will.I.Am está sentado en un despacho mientras sostiene una lata en su antebrazo, equilibrismo que van repitiendo todos los artistas durante el vídeo.

Nicky Jam lo hace con un lingote de oro, mientras Tyga sostiene una botella de lujoso champagne; trasladando la "vida loca" de la oficina, a una fiesta en la piscina, un gimnasio o la propia calle.

LETRA DE 'VIDA LOCA' DE BLACK EYED PEAS, NICKY JAM Y TYGA

Four, tres, two, uno

It's my life, bitch

It's my life, bitch

It's my life, bitch

Four, tres, two, uno

Don't you know I'm loco? (ah)

No quiero no problemo

Them girls they love the coco (ah)

Don't need to call the popo

Judging me's a no, no (ah)

If you scroll through my photo

I do not live in slow mo (ah)

I live my life in turbo

'Cause it's mi vida loca, it's mi vida loca

I do what I wanna, (ah) I do what I wanna

You can't tell me nothing, (ah) baby, no me diga' nada

Bitch, you not my mama (ah), nah, nah

It's mi vida loca (it's mi vida loca)

So cállate tu boca (yeah, cállate tu boca)

I already told ya, I told ya, I'm livin'

La vida loca (la vida loca)

it's my life, bitch

It's my life, bitch

It's my life, bitch

Four, tres, two, uno

Vida loca y no e' la de Ricky (ah)

Con una canción y me busco el ticket

Dinero, 'tamo pa' eso (ah)

Will, tírame el beat, que yo rompo el verso

Esto lo hicimo' pa' romper la discoteca (ah)

Aquí no hay miedo, lo dejamo' en la gaveta (ah)

Es mi vida loca, es mi vida loca

Nadie me la toca (ah), nadie me la toca

Es mi vida loca, algarete y no me importa

Bitch, you're not my mama (ah) (nah, nah)

It's mi vida loca (it's mi vida loca)

So cállate tu boca (yeah, cállate tu boca)

I already told ya, I told ya, I'm livin'

La vida loca (la vida loca)

it's my life, bitch

It's my life, bitch

It's my life, bitch

Four, tres, two, uno (ah)

This a big face (yeah), give me big space (space)

Bring that ass back, make it rotate

Shoot my shot, all I need is one take

House party poppin' on a Monday

Can't tell me nothing like Kanye (ah-ah-ah)

And I never backtrack, get it my way (Yeah)

Do what I say, be fiancé

I got girls light skin like Sade

Dark skin, skin like (?)

Mhm, mhm, okay (okay)

Flat stomach (yeah), no waist (no waist)

She wanna kiss 'n make up, olé

Don't you act up them boys in the back

And they won't think twice, just (hah) and react (yeah)

My life a movie, 'nother hit, it's a wrap

Tell a hater relax

It's mi vida loca (it's mi vida loca)

So cállate tu boca (yeah, cállate tu boca)

I already told ya, I told ya, I'm livin'

La vida loca (la vida loca)

Óyeme, óyeme, esta es mi vida (ah)

Y quítate de mi camino, metida

No tengas celos, no seas jodida (ah)

Tú sabes que es mi estilo, maravilla

Ey, no puedes matar la movida

Ey, porque no estás en mi liga

Ey, pegando, pegando muy duro (ah)

Estoy trabajando todo' lo' día'

We work hard (work), play hard (get it)

Hot chicks on my radar (woo)

Stay lit on our liquid (ah)

'Til we blackout like Darth Vader (woo)

Squad it up with these hot baes

And they stay south of the equator (uh)

I shine like a quasar (uh)

Ain't another nigga crazier

It's mi vida loca (it's mi vida loca)

I do what I wanna (ah) (I do what I wanna)

You can't tell me nothing, baby, no me diga' nada

Bitch, you not my mama (ah), nah, nah

