BLACKPINK desvela nuevos detalles de su EP 'Deadline'

BLACKPINK llega con un nuevo EP, Deadline, que supone el primer proyecto musical desde su reencuentro en 2025.

Así lo ha anunciado la girlband formada por JENNIE, JISOO, ROSÉ y LISA, que en plena gira señalan el 27 de febrero como la fecha de estreno de su próximo proyecto.

Las artistas sellaron su regreso con Jump, una canción que no tardó en convertirse en un éxito internacional y que es la primera canción confirmada de Deadline. Además, las artistas anuncian ahora que el EP tendrá cinco temas, de los que de momento se desconocen los títulos a excepción del primer single.

Una etapa más sólida para BLACKPINK

Son pocos los detalles que se conoce de Deadline, pero JENNIE sí ha adelantado que este EP sella una etapa más ambiciosa para BLACKPINK: "Es la versión más poderosa de nosotras mismas que nadie haya visto".