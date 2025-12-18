"¡El blanquito pelirrojo, en Bogotá!": así fue la actuación de Ed Sheeran en el concierto de J Balvin

Más que amigos o compañeros, Ed Sheeran y J Balvin son hermanos. Así lo apuntó el cantante colombiano al publicar en sus redes sociales un vídeo actuando junto al intérprete de Azizam en su concierto del 13 de diciembre en Bogotá (Colombia).

El cantante británico sorprendió a los asistentes al sumarse al show que contó con un total de 17 artistas invitados y que no dudó de alabar al terminar la actuación.

“Nunca había visto un concierto de seis horas", escribió Sheeran en sus redes el cantante, que conquistó a los más de 40.000 asistentes cantando Forever My Love, Shape of You y Perfect.

Durante el celebrado concierto de J Balvin en el estadio El Campín, el cantante estuvo acompañado de otros nombres como Dragón y Caballero, Blindaje 10, Jiggy Drama, Reykon, Jory, Niño García, Zion, De la Ghetto, J Quiles, Lenny Tavares, Cosculluela, Arcángel, Nicky Jam, Ferxxo y el presentador Jorge Barón.

Amigos, compañeros y hermanos

No es la primera vez que se suben juntos a un escenario. El pasado mes de marzo, Ed Sheeran apareció por sorpresa en un concierto de J Balvin en Nueva York para cantar juntos.

Fue la primera vez de los dos artistas sobre el escenario después de lanzar juntos éxitos como Forever My Love o Sigue, dos colaboraciones que surgieron después de que los dos artistas coincidiesen en un gimnasio de Nueva York y se planteasen allí entrar juntos en el estudio de grabación. La idea no pudo ser mejor.