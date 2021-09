Bnet se retira del freestyle competitivo

Bnet ya no se siente a gusto compitiendo y ha decidido abandonar el circuito profesional. El freestyler español ha sorprendido este jueves a sus seguidores de Instagram al anunciar que dejará de competir de forma indefinida.

Su decisión, que llega tras mucho tiempo de meditación, supone la renuncia a su puesto en el FMS Internacional, que se celebra los próximos 9, 10 y 11 de septiembre en Madrid. Bnet formaba parte del grupo A con RC, Jota, Jokker y Nacho.

Su comunicado dice así:

"Tras un periodo de inactividad y reflexión he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional de batallas de forma indefinida, por tanto renuncio a mi puesto en el FMS internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante.

Es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento. Finalmente he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y me llamen más.

Esto no quiere decir que no vayáis a verme improvisar, ya que seguiré haciendo freestyle e incluso batallar en ocasiones puntuales siempre y cuando tenga motivación y ganas. Os prometo que os iré comunicando pronto que cosas estaré haciendo y responderé a todas vuestras dudas de dudas de mejor forma que esta a lo largo de la semana que viene en el canal de Twitch de Urban Roosters URTV.

Gracias por haber estado ahí apoyándome siempre en esta etapa de mi vida y haber formado parte de todo el proceso que ha me hecho llegar a donde estoy, me llevo vuestros recuerdos y experiencias de estos años que hemos vivido juntos y que nunca olvidaré.

Por último dejar claro que esta decisión se basa en lo personal y no hay ningún tipo de factor externo o ajeno a mí que haya influido o pueda influir en ella. Quiero agradecer a Urban Roosters la comprensión, la dedicación y el esfuerzo que han hecho hasta el último momento porque siguiera, pero mi cabeza me dice que es el momento de dar un paso a un lado, muchas gracias a todos".

Copresentador de 'yu Music'

El freestyler de 23 años toma esta decisión a la vez que arranca un nuevo proyecto profesional. Bnet se une al equipo de yu Music como copresentador y debutará el próximo domingo 12 de septiembre a las 19:00 horas junto a Lorena Castell.

Además, durante la semana, seguirá como colaborador de yu, No te pierdas nada, que cambia de horario y suma un nuevo rostro. De lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, Ana Morgade y Victoria Martín conducen el programa más gamberro de la radio. Lo viernes son los Pantomima Full los encargados de animarnos la hora de la merienda.