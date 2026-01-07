La bonita respuesta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "No soy fácil, pero mi corazón late grande gracias a vosotros"

Amaia Montero en el videoclip de 'Todos estamos bailando la misma canción', el nuevo single de La Oreja de Van Gogh | YouTube @lodvgvideo

Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde celebraron el Día de Reyes este 6 de enero con un emotivo mensaje en redes sociales abrazando la figura de Amaia Montero. Y es que La Oreja de Van Gogh se enfrenta a una nueva etapa junto a la cantante, que vuelve como vocalista 18 años después de dejar el grupo.

En sus palabras, los músicos envolvieron de halagos a la vasca, abrazando hasta sus defectos. "Si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida", escribieron a lo largo de la dedicatoria.

Y Amaia Montero no tardó en responder, muy agradecida por este regalo de Reyes: "Leer vuestras palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar. Gracias por verme así, por mirar más allá de lo evidente y por asomaros, con tanto respeto y cariño a ese universo interior que a veces ni yo misma sé ordenar".

La artista también destacó el gran vínculo con sus compañeros: "Conectar de verdad es un regalo raro y sentirlo con vosotros es algo que guardo muy dentro. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, sólo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, del reírnos sin darnos cuenta y de caminar, aunque no sepamos muy bien hacia dónde. Eso, para mí, es hogar".

Cabe recordar que en este regreso La Oreja de Van Gogh y ha publicado su primer tema, Todos estamos bailando la misma canción. Y trabajan codo a codo por una misma pasión, lo que destaca Montero: "No soy fácil, lo sé. Pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y queréis sin pedir que nada cambie".

"Celebro cada día haber coincidido en esta vida"

"Gracias por el amor y por ese 'contigo' que lo hace todo único. Yo también os quiero. Mucho (como todo el cielo y todo el mar). Y celebro cada día haber coincidido en esta vida", expresa la cantante.

Una respuesta llena de amor y pasión por la música y la conexión con la Amaia Montero celebra su vuelta a La Oreja de Van Gogh.