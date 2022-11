Bruce Springsteen hace un tributo al soul y al rhythm & blues en 'Only the strong survive', su nuevo disco // Instagram

Bruce Springsteen está de celebración. The Boss sorprende con la publicación de su nuevo disco Only the strong survive.

Este álbum versiona canciones clásicas del soul y el rhythm & blues en un homenaje a las canciones que sonaban en la radio durante la adolescencia del artista y que han tenido importancia a la hora de marcar el estilo de Bruce Springsteen.

Una de las mayores sorpresas del disco es la colaboración del cantante Sam Moore, miembro del extinto grupo de Soul Sam & Dave, en los temas Soul Days y I forgot to be your lover.

Bruce Springsteen llevaba dos años, desde el disco letter to you, sin publicar nada nuevo por ello sus fans están encantados con este nuevo álbum del artista estadounidense.

Arrancará su gira europea en España

Dublín, París, Roma o Ámsterdam son algunos de los lugares por los que Bruce Springsteen parará durante su gira europea con The E Street Band.

El tour arrancará en España el día 28 de abril de 2023 en el estadio olímpico de Barcelona.

Las entradas a este concierto se vendieron muy rápido por lo que se añadió otra fecha a la capital catalana, el 30 de abril, sin embargo, las entradas para este segundo pase también se encuentran ya agotadas.