Bruno Mars anuncia que su cuarto disco ya "está terminado" y podría llegar muy pronto

Hoy en día, la industria musical ha tomado un ritmo voraz en cuanto a cómo de rápido deben publicar temas los artistas, siendo penalizados en ocasiones aquellos que no lanzan nueva música cada pocos meses. Si no aprovechas la cresta de la ola, te hundes, o al menos eso sería lo esperado, pues en el caso de Bruno Mars la cosa no ha sido así.

Y es que el último álbum que publicó el artista fue 24K Magic en 2016, el cual incluía éxitos como That’s What I Like, Finesse y Versace on the Floor.

Sin embargo, a pesar de que el hawaiano ha formado parte de grandes colaboraciones con otros artistas en los últimos años, lleva todo este tiempo sin publicar un disco en solitario.

Concretamente, aquello que se esperaba con más ansias era su cuarto disco, y al parecer el día de su publicación está más cerca que nunca. Este 5 de enero Bruno Mars nos sorprendía con una publicación en su cuenta de X que ha pillado por sorpresa a sus fans: "Mi álbum está terminado".

¿Cuándo se lanzará?

Por el momento, no hay fecha oficial para el lanzamiento, pero, según una fuente que ha contactado con US Weekly, Brunos Mars estaría planeando publicar su nuevo disco en marzo.

Además, esta misma fuente ha indicado que interpretaría el sencillo principal durante la gala de los Premmio Grammy 2026 este 1 de febrero, en los cuales está nominado a tres premios.

Un artista algo tímido

A pesar de que su último disco 24K Magic fue publicado hace casi una década, Bruno Mars no ha estado tirado en el sofá sin sacar música. De hecho, en los últimos años ha sacado algunas de sus colaboraciones más exitosas: Die With A Smile conLady Gaga, APT. con Rosé deBLACKPINK y Fat, Juicy and Wet con Sexxy Red.

Sin embargo, hay que reconocer que Bruno Mars sí que ha sacado un álbum en los últimos años, aunque no en solitario. El disco fue lanzado en 2021 bajo el nombre An Evening With Silk song, siendo este su primer trabajo dentro de Silk Song, su proyecto junto al cantante Anderson .Paak.

Gracias a estos trabajos, el estadounidense ha logrado mantenerse como el cuarto artista más escuchado del mundo, por lo que no sería de extrañar que su cuarto álbum encabezara las listas de éxitos nada más salir al mercado.

Su problema con las deudas

En 2024, se empezó a rumorear que el cantante teníauna deuda de entre 50 y 124 millones de dólares con MGM Resorts International, la empresa propietaria del resort donde realiza sus residencias en Las Vegas. Todo ello fue desmentido poco después, pero la broma continuó e incluso el propio Bruno Mars se hizo eco de ello.

"¡SIGAN ESCUCHANDO! Saldré de deudas en un santiamén", compartía en sus redes el año pasado, cuando se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en alcanzar los 150 millones de oyentes mensuales. Ahora, la broma ha vuelto, y hay quienes dicen que este es el motivo por el que quiere lanzar este próximo proyecto.

El ascenso a la fama de Bruno Mars

Bruno Mars, quien también es productor, se dio a conocer a gran escala con temas como Nothin’ On You., junto a B.o.B. y Billionaire, su colaboración con Travis McCoy. Ambos temas encabezaron las listas de éxitos mundiales en 2010.

En ese mismo año, lanzó su tema Doo-Wops & Hooligans y en 2012 estrenó su segundo álbum de estudio, Unorthodox Jukebox, el cual contenía temas como When I Was Your Man, Locked Out Of Heaven o Treasure. Con estos primeros pasos, Bruno Mars llegó a convertirse en la gran estrella que es ahora, teniendo temas que son conocidos por todo el mundo.