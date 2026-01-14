Bruno Mars anuncia un segundo concierto en Madrid en 2026: fecha y venta de entradas

Bruno Mars lleva ocho años sin actuar en España, y el público tiene muchas ganas de ver al gran artista en Madrid el 10 de julio de este 2026, con su gira The Romantic Tour.

Con el recién single I just might y a la espera de su cuarto disco de estudio, el 'Rey de los Hits' vuelve a lo grande con su primera gira internacional desde 2018, y sus fans no quieren perdérselo.

Tal ha sido la demanda de la preventa de entradas de este 14 de enero para el concierto que el intérprete de APT. dará una nueva fecha en nuestro país. Este segundo show en España será también en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Según registra la web de Ticketmaster, Bruno Mars actuará en el estadio madrileño el sábado 11de julio, un día después de la primera fecha anunciada.

Ticketmaster registra un segundo concierto de Bruno Mars en Madrid | TICKETMASTER

Venta de entradas de la nueva fecha de Bruno Mars en España

Según aparece reflejado en la web de la ticketera, este concierto también tendrá una venta de entradas general este jueves, 15 de enero. Comenzará a las 12:00 horas, y podrá accederse a ella a través de Ticketmaster.

En cuanto a la preventa de este 14 de enero, muchos usuarios registrados para la preventa de entradas del primer concierto anunciado en Madrid han recibido un enlace para entrar directamente a la cola virtual.

Otras nuevas fechas en Europa

Además de la de Madrid, Bruno Mars ha añadido otros conciertos en ciudades europeas: