BTS desvela la portada de 'ARIRANG', su quinto álbum

BTS está de vuelta: la boyband surcoreana regresa tras cuatro años por separado. Y lo hacen con una gran gira que traerá al grupo a España por primera vez, la cual celebrará el nuevo proyecto de la formación de K-POP.

Y es que el 20 de marzo BTS publica ARIRANG, el que se convierte en su quinto álbum de estudio.

Este nombre hace referencia a una canción folklórica coreana que es considerada un himno de Corea, aunque no sea el himno nacional oficial. De este canto tradicional existen varias versiones, y parece que ahora BTS homenajeará este sonido con su nuevo proyecto.

Aunque Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook no se están pronunciando sobre el nuevo disco, es la página oficial de BTS la que anuncia todas las novedades. Y ahora desvela la portada del disco.

En tonalidad gris, bajo la portada aparece en letras blancas 'ARIRANG', y a través de una sobra difusa se puede intuir a los integrantes del disco vestidos de traje, lo que ha encantado a la ARMY.

Los fans de BTS ya pueden reservar el nuevo disco de la boyband, pero también pueden prepararse para la compra de las entradas de sus conciertos, que contará con dos preventas para aquellos que tengan la membresía del grupo, y una venta general para todos los interesados.