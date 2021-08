BTS protagoniza la portada de Rolling Stone: primera vez en 54 años que lo hace un grupo de Asia

El pasado mes de mayo, BTS consiguió un nuevo éxito al protagonizar la portada de la revista Rolling Stone. Esta ha sido la primera vez, en 54 años, que lo hace un grupo musical proveniente de Asia. BTS, ¡suma y sigue!

¿Cuándo se formó BTS? La intrahistoria con la revista Rolling Stone

Por aquel entonces, en el lejano 2012, la revista Rolling Stone armó una lista con las 10 bandas de K-Pop más prometedoras para exportar su música a los Estados Unidos y…¿a que no sabéis quiénes no estaban en ella? Correcto, los integrantes de BTS no estaban allí. Pero, para ser justos, hay que decir que la banda aún estaba en proceso de formación. Sea como sea, nadie vio venir el éxito que tendrían poco después. ¿Quién les iba a decir que ellos se convertirían, años después, en los protagonistas de una de las portadas de la revista durante mayo de 2021?

La participación de BTS en Rolling Stone tampoco fue fortuita, sino que coincidió con el debut de su nueva canción, el éxito Butter. Durante la entrevista, los chicos de BTS hablaron de todo: desde el servicio militar obligatorio en su país hasta temas como es el concepto de masculinidad arcaico, del que se alejan completamente. De hecho, muchos de los chicos de BTS lucen maquillados y tampoco tienen miedo a expresar sus emociones durante los conciertos. Hoy, la banda es tan popular que no paran de romper barreras, firmar colaboraciones y conseguir que sus canciones sean auténticos himnos en todo el planeta. Pocos países se resisten al carisma de estos jóvenes surcoreanos, cuyos límites aún están por descubrirse.

La revista Rolling Stone

Rolling Stone, lanzada en 1967, es una de las publicaciones más emblemáticas de Estados Unidos dedicada a la difusión de la cultura pop. En sus portadas han pasado famosos del nivel de Jim Morrison, los Stones, Amy Winehouse, Nirvana y un larguísimo etc.

Portada de la revista Rolling Stone // Europa FM

Repaso a los miembros de BTS

Kim Namjoon

Mejor conocido como RM, es un rapero de 24 años y el líder de BTS. Fue el primer integrante, después de que Bang Si-hyuk, el CEO del gigante del entretenimiento surcoreano Big Hit, le ofreciera un contrato tras escucharlo rapear. De hecho, lo de RM viene de Rap Monster.

Jung-Hoseok

O como es más popular, J-Hope. Él se ha convertido en uno de los principales compositores de la banda, además de hacer, de manera frecuente, la labor de coreógrafo.

Jimin

Él es uno de los principales vocalistas y bailarines del grupo. No hay que olvidar que Jimin estudió danza contemporánea, con lo que su formación es muy completa en lo que a expresión corporal se refiere. Además, es uno de los miembros más activos en redes.

Jin

Kim Seokjin es el más adulto de BTS y podríamos decir que es el mentor, que no es lo mismo que ser el líder. Vocalista y hábil con los instrumentos musicales, la guitarra y el piano tampoco se resisten a sus encantos. No por nada sus fans lo llaman "Worldwide Handsome".

Jungkook

El más pequeño de todos los chicos de la banda es de los más polifacéticos, ya que se desenvuelve igual de bien en canto y baile, así como en otras actividades como el dibujo o la edición de vídeos.

Min Yoongi

Suga es otro de los raperos principales del grupo. También hace la función de productor musical con su estudio Genius Lab. Una de sus producciones más conocidas es "Ddaeng", canción que interpreta junto a RM y J Hope.

V

V de victoria, así de claro lo tuvo siempre Kim Taehyung cuando eligió su nombre artístico. V, como todos los BTS, domina el canto y el baile a la perfección.