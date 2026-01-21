BTS retrasa la preventa de entradas para sus conciertos de Madrid y publicará sus precios con antelación

Cambio de planes en la venta de entradas para BTS: Live Nation, promotora asociada con Ticketmaster, anuncia que la preventa ARMY MEMBERSHIP se retrasará al viernes 23 de enero.

Hasta ahora existían dos preventas para aquellos fans que tuvieran una membresía oficial del grupo de K-POP: la primera preventa arrancaba el jueves 22 de enero a las 14:00 horas, mientras que la segunda estaría destinada a fechas concretas de concierto e iba a ser el viernes 23 de enero.

Sin embargo, la primera preventa se retrasa para los conciertos del 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid al viernes 23 de enero a las 14:00 horas.

Según el comunicado de Live Nation, "la venta general se mantiene el sábado 24 de enero a las 14:00 horas, tal como estaba planificada".

Se publicarán los precios antes

Después de pedir exhaustivamente y con comunicados oficiales la publicación de los precios para los conciertos de BTS en Madrid, la ARMY lo ha conseguido: la preventa se retrasa, pero en su lugar "los precios de las entradas se publicarán el jueves 22 de enero a las 14:00 horas".

Por lo demás, el procedimiento será el mismo, tal y como ha indicado Live Nation: "Solo los miembros de la membresía que se hayan registrado con antelación tendrán la posibilidad de unirse a la cola de la preventa. Cuando se solicite, se deberá introducir un número de MEMBRESÍA ARMY de 9 dígitos (que comience con BA) para desbloquear el acceso a las entradas".

"Tu ID de Weverse (dirección de correo electrónico) asociada a tu MEMBRESÍA ARMY debe coincidir con el correo electrónico asociado a tu cuenta de Ticketmaster; de lo contrario, no podrás unirte a la cola. Si ya eres miembro y tus correos no coinciden, actualiza la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Ticketmaster o crea una cuenta nueva", indica la ticketera.

Por último, Live Nation se ha disculpado por las molestias que puedan ocasionar los cambios.