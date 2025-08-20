Bunbury aclara la polémica con Amaral y la canción 'Puta desgraciada': "Nunca me enfadé"

"Es una historia de acoso continuado por parte de sus fans", escribía Amaral el pasado viernes 15 de agosto en sus redes sociales después de que un usuario dijese a Eva que Bunbury le había escrito la canción Puta Desgraciada "por dar puñaladas por la espalda y ser trepa..."

Cansados de años de persecución por parte de los seguidores del exlíder de Héroes del Silencio, los de Zaragoza se plantaron en X (antes Twitter) para denunciar "insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas" y proponer a los haters que le preguntasen a Bunbury sobre la canción. "Es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz", añadían los artistas.

No hizo falta que los fans preguntasen a Bunbury porque ha sido el cantante quien ha tomado la iniciativa compartiendo un largo texto en Instagram para contar de dónde viene la polémica y explicar la verdadera historia de la canción del disco El tiempo de las cerezas de 2006.

"No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años", apunta el cantante sabedor de que "desde que se publicó la canción Puta Desagradecida en el álbum El Tiempo de las Cerezas en 2006 surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral". Una habladuría que, según apunta, no tiene "base sostenible, sino más bien todo lo contrario".

De dónde viene el rumor

La historia se remonta a 2004, como cuenta Bunbury en la publicación y como ya había contado previamente en entrevistas. "En alguna ocasión me preguntaron al respecto aclaré que no es así, explicando la sucesión de acontecimientos que acontecieron en torno a la gira de Dylan en 2004 por la que decían que surgió mi enfado con ellos", señala sobre Never Ending Tour 2004, en la que el Premio Nobel contó con Amaral como grupo telonero.

"No me importa volver a insistir que en esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader [promotor] para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre", continúa. "Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan", añade. "Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos".

El verdadera significado de 'Puta desgraciada'

Bunbury insiste en ese punto en que "la canción no tiene nada que ver con ella [Eva Amaral]" y aclara su verdadero significado en la publicación.

"Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan. En ese mismo álbum grabamos Bravo, que es aún más dura", continúa.

La publicación termina con las disculpas del cantante y una última aclaración: "Siento mucho el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años mensajes que les hayan mandado por redes sociales, aquellos que se tomaran tan en serio una rumorología, que yo no inicié y de la que no soy en absoluto responsable. Aún así, pido desde aquí el respeto que tienen y merecen. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido".

La letra de 'Puta Desgraciada' de Bunbury

No conozco a nadie que mienta como tú

Con tanta disciplina, precisión y sinceridad

Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad

No entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar

Malas noticias, hay que cargarse al mensajero

La manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte

No hiciste caso, es lo que querías

Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro, soporta tu cruz

Si no puedes recordar que no debes olvidar

Una mano amiga tendida todo el tiempo, no has parado a pensar

Estabas advertida, puta desagradecida

La obsesión te precipita y la caída siempre es lo peor

Malas noticias, hay que cargarse al mensajero

La manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte

No hiciste caso, es lo que querías

Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro, soporta tu cruz

Malas noticias, hay que cargarse al mensajero

La manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte

No hiciste caso, es lo que querías

Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro