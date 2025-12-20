Ca7riel y Paco Amoroso anuncian un descanso temporal: "Tomamos decisiones erróneas y apresuradas"

Ca7riel y Paco Amoroso es un dúo argentino que, a pesar de haberse fundado en 2018, se hizo viral en 2024 por su sesión en los Tiny Desk Concerts. Desde ahí, el grupo empezó a ascender rápidamente como uno de los más populares del momento gracias a canciones como EL ÚNICO o DUMBAI.

El pasado mes de noviembre, Ca7riel y Paco Amoroso empataron con Bad Bunny en los Latin Grammy 2025 como los más galardonados con cinco reconocimientos. Ahora, cuatro días después de anunciar su próximo álbum, el dúo desvela que necesita tomarse un descanso.

"A nuestros fans", empieza diciendo el comunicado compartido en redes sociales. "Les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas", aseguran los artistas argentinos.

"Decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso"

Y siguen: "Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar. Top of the Hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso".

Por último, Ca7riel y Paco Amoroso muestran su agradecimiento al público que les ha estado escuchando estos últimos meses: "Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados. Gracias", zanja el texto.

Las reacciones de sus fans

Los seguidores de Ca7riel y Paco Amoroso no han tardado en reaccionar al comunicado. "Me alegra muchísimo que se hayan dado cuenta y que lo reconozcan", escribe @enelqfter en X (antes Twitter). "Por favor, déjenlos descansar y que bajen las revoluciones, son artistas demasiado talentosos como para hacer todo a las apuradas y sin ganas. Los amamos y los esperamos todo lo que necesiten", añade.

En la misma línea se sitúa el comentario más popular a su publicación en Instagram: "Después de más de 18 meses girando nonstop y con releases como bestias, ¡solo estoy contento que estén vivos! A descansar y nos vemos", comenta @academiadespierta.