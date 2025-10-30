Los cambios de Lady Gaga en su segundo concierto en Barcelona: canciones inéditas y nuevo outfit

Te interesa Lady Gaga comparte su excéntrico y talentoso mundo en un concierto impecable en Barcelona

Lady Gaga ha dadi un segundo concierto en Barcelona este 29 de octubre, y la artista no ha querido bajar el nivel de su experiencia sensorial con el show de The Mayhem Ball tour.

Para ello la cantante ha sacado su artillería pesada y ha dado mucho de qué hablar a sus fans más acérrimos. Y es que ningún espectáculo de Lady Gaga es igual que el anterior, y en el Palau Sant Jordi la intérprete de judas se ha superado con éxito.

Los little monster no han tardado en compartir todas las novedades en redes sociales, fascinados por las decisiones de la estrella del pop.

Un look nuevo

Si algo tiene Lady Gaga es que es la reina de los looks, y sorprendió a su público en Barcelona en el segundo show con una peluca ondulada negra hasta los hombros. Además, durante el espectáculo también lució un nuevo corsé de color azul oscuro, con un patrón de diamantes plateado.

Canciones sorpresa especiales

En la parte a piano reservada a canciones sorpresa, Lady Gaga ha hecho enloquecer a sus fans con la elección de los dos temas: la primera de ellas ha sido Marry the Night, un hit de la artista en forma de balada que no forma parte del setlist oficial.

La segunda de ellas ha sido Hey Girl, un tema incluido en su disco Joanne, y desde su estreno hace nueve años la cantante nunca lo había interpretado en directo en ningún concierto. Se trata de una colaboración con Florence Welch, y la canción no estaba entre las predicciones de nadie para esta parte sorpresa del concierto.

Además de estos dos temas a piano, los little monsters también esperaban con ansias la canción que sonaría en la despedida de Gaga con su público. En este segundo concierto de Barcelona ha sido Just another day, de su álbum Joanne.