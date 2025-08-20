Camela sigue cancelando conciertos por los problemas de salud de Dioni

Camela empezó su carrera en 1994 y en estos 31 años de trayectoria Dioni nunca había tenido que cancelar un concierto. Sin embargo, un problema de salud reciente ha obligado al dúo de tecno-rumba a suspender (hasta el momento) cuatro de los shows que tenían previstos para este mes de agosto.

El pasado jueves 7 de agosto anunciaron la primera cancelación. El sábado 9 no podrían estar en Quintanar de la Orden (Toledo) por "motivos de salud de Dioni" y tras este comunicado se sucedieron otros tres. El martes 12 el dúo no pudo estar en la Barraca Municipal Nits de Festa Elx (Elche) por "una recaída inesperada" de Dioni y tampoco participó en el concierto del martes 19 en la Feria de Málaga.

El cuarto concierto cancelado es el que habían anunciado para el sábado 23 de agosto en Martos (Jaén) y los motivos de la suspensión siguen siendo los mismos : "Motivos de salud de su cantante".

¿Qué le pasa a Dioni?

“Nunca había suspendido un concierto. Jamás. Él es muy responsable, pensaba en el equipo, en el público y lo ha pasado mal”, decía su jefa de prensa el jueves 14 de agosto en una entrevista en Espejo Público.

Ana charló con el programa de Antena 3 sobre el estado de salud del cantante y explicó los detalles de la enfermedad que ha obligado al dúo a cancelar sus shows. "Ha tenido una faringitis aguda, pero nada más allá, nada grave", aclaró poniendo fin a toda clase de especulaciones.

"Son absurdas. Es una faringitis que empezó con mal pronóstico porque no eran capaces de mejorarle y por eso se ha demorado la recuperación", añadió la jefa de prensa confirmando lo que Rubén Martín, hijo de Dioni, dijo durante un concierto en Leganés: "Mi padre lleva un tiempo un poquito malo de la voz, ha tenido que suspender unos cuantos conciertos".

Los siguientes conciertos de Camela que están programados en su agenda son el jueves 28 en Las Torres de Cotilla (Murcia), el viernes 29 en Laguna de Duero (Valladolid), el 30 en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y el 31 de agosto en Daimiel (Ciudad Real). Esperemos que para entonces Dioni ya esté recuperado.