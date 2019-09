Camila Cabello desnuda sus sentimientos en 'Shameless' y 'Liar', sus nuevos temas

Camila Cabello inaugura una nueva etapa en su carrera musical, y así lo quiere reflejar en el que será su segundo álbum de estudio, que lleva por título Romance, y que contendrá su obra más íntima hasta la fecha, inspirada en experiencias autobiográficas de la artista: "Estas canciones cuentan la historia de mi vida durante estos dos últimos años. Hace ya tiempo que decidí titularlo Romance, porque en ellas hablo de enamorarse (...)", comenta.

DOBLE ESTRENO DE CAMILA CABELLO

En 'Shameless' y 'Liar', podemos entrever ese carácter autobiográfico y muy personal al que hace alusión Camila, unas canciones que reflejan su evolución, y el momento personal en el que se encuentra la artista.

'SHAMELESS' & 'LIAR'

Cargada de emoción y con una gran interpretación vocal, 'Shameless' llega repleta de versos intimistas y un potente estribillo en el que admite: "En este momento no tengo vergüenza / Gritándolo con toda la fuerza de mis pulmones por ti / No me asusta afrontarlo / Te necesito más de lo que quisiera".

La canción viene acompañada de un espectacular vídeo, en el que el calor y la pasión imperan en una Camila que arde por expresar "sin vergüenza" sus sentimientos. Una producción a cargo de Henry Scholfield, en la que destaca el rojo, como sinónimo de pasión e irracionalidad, y en la que podemos entrever pinceladas de otros clips de Billie Eilish o Rosalía, en los ambientes lúgubres, la visión intimista y las vibrantes coreografías con aires flamencos. De hecho, Scholfield ha trabajo para ambas artistas con anterioridad.

Además de 'Shameless', Camila Cabello publica el tema 'Liar', con aires cubanos, caribeños y repiqueteo de palmas, cambia totalmente de tercio para presentarnos otra fase del enamoramiento, ese "mentirse" abiertamente sobre los sentimientos: "Dije, "no perderé el control", no quiero / Dije, "no me acercaré demasiado", pero no puedo detenerlo / Oh no, ahí lo tienes, me conviertes en una mentirosa / Me tienes rogándote por más / Oh, no, ahí voy, encendiendo el fuego, oh, no, no / Oh, no, ahí lo tienes, me estás convirtiendo en una mentirosa, aunque me gusta un poco". Y parece que la cosa no queda ahí, porque "Me conviertes en una mentirosa / Porque mi ropa está en el suelo".

