Se cancela el único concierto de Ana Mena en España en 2025
Ana Mena iba a celebrar su único concierto en España el 31 de octubre en el Topali Fest, una cita musical que finalmente ha sido cancelada "por problemas técnicos de producción".
Ana Mena se desnuda en su carta más personal: "Me encontraba agotada, ahora estoy lista para renacer"
Tras actuar en Japón, Ana Mena tenía previsto celebrar su único concierto en España en el Topali Fest. La cita iba a tener lugar el 31 de octubre en el Recinto Ferial IFEMA de Madrid, pero finalmente el festival especializado en la cultura mexicana ha sido cancelado.
"Lamentamos comunicar que, por problemas técnicos de producción, el evento Topali Fest programado para los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Madrid queda cancelado", informa la organización. "Las personas que hayan adquirido entradas recibirán automáticamente el reembolso del importe íntegro a través del mismo canal por el que fueron compradas sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional".
El renacer de Ana Mena
El miércoles 1 de octubre por la noche, Ana Mena compartió una carta abierta dirigida a sus fans donde confirma que sigue trabajando en su próximo disco, que será el más auténtico de su discografía.
"No os he dejado conocerme un poquito mejor, ni os he compartido todas mis idas y venidas de chica de 28 años. Ahora, por fin, me apetece atreverme, jugar, sincerarme, fluir... me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado. Esto lo vais a poder notar también en muchas de las canciones que irán saliendo, y sobre todo en el álbum tan increíble que os estoy preparando con todo mi corazón", dice en el texto.
"Empecé a trabajar en él en enero de este año y aún está en construcción, en un proceso precioso en el que voy descubriendo poco a poco cómo será. Va a ser más auténtico y más de verdad que nunca, y que no veo la hora de que podáis conocerme más a través de todas las letras", añade tras explicar que este 2025 necesitó tomarse un descanso de la música para "respirar" y estar con sus seres queridos.