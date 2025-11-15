Cancelado el concierto solidario 'Música X Palestina' en Madrid por lluvia

El concierto solidario 'Música X Palestina' que se iba a celebrar este sábado 15 de noviembre en el Recinto Joaquín Sabina de Fuenlabrada ha quedado cancelado debido a las previsiones de lluvia.

El concierto Música X Palestina queda cancelado. El objetivo del evento era recaudar fondos para ayudar a la población palestina a través de UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) e iba a contar este sábado 15 de noviembre con las actuaciones de Amaral, Viva Suecia, Coque Malla, Rozalén, M-Clan, Iván Ferreiro, Sidecars, Marwán, Rubén Pozo, Fetén Fetén y Travis Birds.

"La lluvia nos obliga a suspender el concierto Música X Palestina, previsto para recaudar fondos para UNRWA en Gaza. La misma lluvia cae hoy sobre la población de Gaza, que sigue viviendo bajo asedio, con frío y hambre en refugios y tiendas improvisadas", han escrito desde la organización.

Además, han indicado que si los asistentes ceden la entrada como donativo estarán apoyando "el trabajo esencial" de UNRWA, aunque también se puede pedir la devolución del importe. "Sabíamos que sería difícil, pero decidimos seguir adelante. Ponerse de perfil no es una opción", han trasladado.

"Es una pena haber tenido que cancelar Música X Palestina", ha lamentado la banda Viva Suecia. "Había mucho esfuerzo y mucha ilusión por parte de organización, artistas, y sobre todo, público… Gracias de corazón".

La organización también ha querido agradecer el apoyo recibido en el mismo comunicado: "Gracias. Por vuestro compromiso. Por vuestra solidaridad. Gracias a todas las personas que habéis comprado entradas, fila cero… Gracias a l@s artistas. [...] Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por seguir ayudando".