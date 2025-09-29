¿Bad Bunny predijo su éxito en la Super Bowl?: la canción con la que le hace un guiño al intermedio del famoso espectáculo

El puertorriqueño se ha coronado con su nombramiento como artista principal en la Super Bowl. Será el próximo 8 de febrero del año que viene en el Levi's Stadium de Santa Clara, California cuando Bad Bunny protagonice dicho espectáculo.

Sin embargo, tal vez su éxito en este escenario no sea fruto de la casualidad. El intérprete de NUEVAYoL ya avanzó en un tema, el que sería su éxito en la Super Bowl. Con la canción <3, ya hacía mención en uno de sus versos el famoso espectáculo. "Abuela, bendición, hoy cumplí otro goal, je/Me fue cabrón, no sé si me viste en el Super Bowl/Yo no juego basket, pero soy una estrella/Por eso es que me invitan a jugar con ella'", expresa este tema.

¿Un guiño a la Super Bowl de 2020?

<3 cierra su disco YHLQMDLG, el tercer trabajo de su carrera, que vio la luz un 29 de febrero de 2020. Este disco recoge temas comoYo Perreo Sola o Safaera.

No obstante, este disco llegó apenas26 días después de su aparición en la SuperBowl de 2020, cuando actuó junto a Shakira y Jennifer Lopez en el famoso intermedio. Tal vez, la letra <3 haga más bien referencia a su momento con las artistas colombiana y estadounidense.

"Haré una sola fecha en Estados Unidos": ¿Bad Bunny avanzaba la Super Bowl?

El intérprete de Tití Me Preguntó anunció que no daría conciertos. Según explicó en la revista i+D, había muchas razones pero que "ninguna de ellas fue por odio", sino por uno de sus miedos: "el maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] podría estar afuera [de mi concierto]", una cuestión que le "preocupaba" junto a su equipo.

Sin embargo, tras esta entrevista, el artista publicó un tweet que le podría dar sentido a la Super Bowl. "Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos" expresó el cantante en redes.

Bad Bunny y su 'orgullo latino'

Lo que está claro es que Bad Bunny no puede estar más feliz de su cita más importante sobre el escenario. "Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron innumerables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", contaba Benito tras conocerse la gran noticia.

Eso sí, será todo un reto para el cantante, ya que llegará a la SuperBowl tras actuar tres noches consecutivas en Chile.

No obstante, lo que está claro es que tiene el respaldo de los artistas que ya se han subido a ese escenario. Es el caso de Bruno Mars, quien ha mostrado su apoyo en redes, o la misma Jennifer Lopez, quien compartió una foto de cuando la artista de El Anillo cumplió con este deber en su año. E incluso, Shakira compartió el vídeo del anuncio de Bad Bunny con un mensaje de bienvenida.