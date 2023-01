Las canciones (y colaboraciones) de Rosalía en inglés antes de 'LLYLM'

Rosalía está a punto de lanzar LLYLM, su próximo sencillo con el que se despide definitivamente de la era Motomami y dice hola a una nueva etapa musical que, spoiler, comienza con un tema en inglés.

La catalana ha compartido en su redes sociales pequeños adelantos de tema, que suena así:

Una letra completamente en inglés donde le canta a un amor de mentiras. "No necesito honestidad, bebé, miénteme como si me quisieras", canta la artista en este pequeño fragmento.

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream.

I'll be yours, our fantasy

Who need the honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Parece ser el estribillo del nuevo tema, que saldrá a la luz el próximo 27 de enero.

Pero mucho antes de saltar a la fama, Rosalía ya había cantado en inglés, aunque poco. Hacemos un repaso por las canciones de la intérprete de Saoko en este idioma que son, en su mayoría, colaboraciones.

Barefoot in the park - James Blake ft Rosalía

En el año 2019 Rosalía colaboró con el artista inglés James Blake en su canción Barefoot in the park (Descalzos en el parque).

Highest in the room y TKN - Travis Scott ft Rosalía

Tras la amistad de Rosalía con Kylie Jenner, la catalana colaboró con la expareja de la Kardashian en dos temas: TKN y Highest in the room. En ambos temas ella canta en español y Travis Scott en inglés.

I see A darkness - Rosalía

Se trata de la primera canción de Rosalía en inglés. El tema está compuesto por el cantautor estadounidense Will Oldman y pertenece al primer disco de la catalana, Los Angeles.

Blinding Lights - The Weeknd ft Rosalía

Rosalía consiguió que el canadiente The Weeknd cantase una bachata en español en LA FAMA, y The Weeknd consiguió que la catalana cantase el estribillo de Blinding Lights en inglés en el remix del tema, aunque, por supuesto, también cuenta con sus versos en español.

La próxima vez que escuchemos a Rosalía será en una canción que parece ser íntegra en inglés.