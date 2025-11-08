Las canciones de la gira FUTTTURA de Tini: el setlist de su concierto en Buenos Aires

Con los ojos mirando al cielo, ante el pronóstico de posibles lluvias, Tini se enfrenta esta noche a su séptimo concierto en el Tecnópolis de Buenos Aires dentro e la gira Futttura. Aunque le quedan todavía dos citas más en este recinto, con capacidad para 35.000 personas, el de esta noche es un show muy especial porque podrá seguirse en directo en todo el mundo a través de YouTube.

El Festival de TINI Stoessel, como también se llama a la cita musical, podrá seguirse a partir de las 00:00 horas (en España) y se prolongará durante alrededor de tres horas.

Las sorpresas están casi aseguradas en esta noche llamada a repasar la trayectoria de la argentina, que empezó su carrera cuando era solo una niña en la serie Violetta. En los seis conciertos anteriores, la artista ha contado con invitados de la talla de Tiago PZK, con quien cantó Me Enteré en su primer show; Nicki Nicole, invitada al concierto del 1 de noviembre para cantar Blackout; o Chris Martin, que apareció en el concierto del 2 de noviembre y que muchos sueñan que vuelva a aparecer en escena.

La Joaqui, Sebastián Yatra, María Becerra o Morat son otros de los cantantes que podrían aparecer como invitados ya que la cantante ha firmado colaboraciones con todos ellos. ¿Quiénes serán los elegidos? ¿Habrá sorpresas? Repasamos el setlist de la gira y señalamos también las canciones que son colaboraciones.

BLOQUE 1- FUTTTURA (INTRO)

1. El cielo

2. Fresa

3. La loto

4. Muñecas

5. Las jordans

6. Me enteré (Tiago PZK & TINI)

BLOQUE 2 - VIOLETTA

7. En mi mundo (Violetta song)

(Violetta song) 8. Cómo quieres (Violetta song)

(Violetta song) 9. Te creo (Violetta song)

(Violetta song) 10. Ser mejor (Violetta song)

(Violetta song) 11. Siempre brillarás

BLOQUE 3

12. 22

13. Suéltate el pelo

14. Cupido (Acústico)

BLOQUE 4

15. Miedo

16. Pa

17. Posta

18. Ni de ti

19. Angel

20. Buenos Aires

21. Tinta 90

22. Ellas

23. Bien

24. Me voy

BLOQUE 5

25. Down

26. High (María Becerra cover)

(María Becerra cover) 27. La_original.mp3 (Emilia & TINI)

(Emilia & TINI) 28. Blackout (Emilia, TINI & Nicki Nicole)

(Emilia, TINI & Nicki Nicole) 29. Una noche más

30. Me gusta (Miranda! cover)

(Miranda! cover) 31. Buenos Aires (Techno)

BLOQUE 6

32. Si tú te vas

33. Te pido

34. Acércate

35. Carne y hueso

36. Por qué te vas

37. Consejo de amor

BLOQUE 7

38. Fantasi

39. Universidad

40. Lágrimas (Big One, TINI & BM)

(Big One, TINI & BM) 41. Maldita foto

42. 36 vidas

43. La triple T

44. Bar

45. Miénteme

ENCORE