Las canciones de la gira FUTTTURA de Tini: el setlist de su concierto en Buenos Aires
Tini ha establecido residencia en Buenos Aires. La cantante actúa nueve noches en el Tecnópolis y el concierto de este sábado 8 de noviembre es muy especial. La cita se podrá seguir en directo a través de YouTube y la cantante ya ha confirmado que habrá sorpresas.
Chris Martin aparece en el concierto de Tini en Buenos Aires para cantar 'We Pray' y 'Carne y hueso'
Con los ojos mirando al cielo, ante el pronóstico de posibles lluvias, Tini se enfrenta esta noche a su séptimo concierto en el Tecnópolis de Buenos Aires dentro e la gira Futttura. Aunque le quedan todavía dos citas más en este recinto, con capacidad para 35.000 personas, el de esta noche es un show muy especial porque podrá seguirse en directo en todo el mundo a través de YouTube.
El Festival de TINI Stoessel, como también se llama a la cita musical, podrá seguirse a partir de las 00:00 horas (en España) y se prolongará durante alrededor de tres horas.
Las sorpresas están casi aseguradas en esta noche llamada a repasar la trayectoria de la argentina, que empezó su carrera cuando era solo una niña en la serie Violetta. En los seis conciertos anteriores, la artista ha contado con invitados de la talla de Tiago PZK, con quien cantó Me Enteré en su primer show; Nicki Nicole, invitada al concierto del 1 de noviembre para cantar Blackout; o Chris Martin, que apareció en el concierto del 2 de noviembre y que muchos sueñan que vuelva a aparecer en escena.
La Joaqui, Sebastián Yatra, María Becerra o Morat son otros de los cantantes que podrían aparecer como invitados ya que la cantante ha firmado colaboraciones con todos ellos. ¿Quiénes serán los elegidos? ¿Habrá sorpresas? Repasamos el setlist de la gira y señalamos también las canciones que son colaboraciones.
BLOQUE 1- FUTTTURA (INTRO)
- 1. El cielo
- 2. Fresa
- 3. La loto
- 4. Muñecas
- 5. Las jordans
- 6. Me enteré (Tiago PZK & TINI)
BLOQUE 2 - VIOLETTA
- 7. En mi mundo (Violetta song)
- 8. Cómo quieres (Violetta song)
- 9. Te creo (Violetta song)
- 10. Ser mejor (Violetta song)
- 11. Siempre brillarás
BLOQUE 3
- 12. 22
- 13. Suéltate el pelo
- 14. Cupido (Acústico)
BLOQUE 4
- 15. Miedo
- 16. Pa
- 17. Posta
- 18. Ni de ti
- 19. Angel
- 20. Buenos Aires
- 21. Tinta 90
- 22. Ellas
- 23. Bien
- 24. Me voy
BLOQUE 5
- 25. Down
- 26. High (María Becerra cover)
- 27. La_original.mp3 (Emilia & TINI)
- 28. Blackout (Emilia, TINI & Nicki Nicole)
- 29. Una noche más
- 30. Me gusta (Miranda! cover)
- 31. Buenos Aires (Techno)
BLOQUE 6
- 32. Si tú te vas
- 33. Te pido
- 34. Acércate
- 35. Carne y hueso
- 36. Por qué te vas
- 37. Consejo de amor
BLOQUE 7
- 38. Fantasi
- 39. Universidad
- 40. Lágrimas (Big One, TINI & BM)
- 41. Maldita foto
- 42. 36 vidas
- 43. La triple T
- 44. Bar
- 45. Miénteme
ENCORE
- 46. Cupido