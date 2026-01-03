Canciones que cumplen 20 años este 2026: de Amy Winehouse a La Oreja de Van Gogh

La música nos permite viajar en el tiempo, y eso es lo que proponemos desde Europa FM con este artículo. A lo largo de doce canciones, te invitamos a echar la vista atrás 20 años para reencontrarte con los recuerdos del pasado.

Con motivo del inicio del 2026, recuperamos éxitos musicales que cumplen dos décadas gracias a la inmortalidad de artistas como Amy Winehouse, La Oreja de Van Gogh, Fito & Fitipaldis, Rihanna y muchos más.

Amy Winehouse - 'Back to Black'

Este 2026, se cumplen 20 años del segundo y último álbum de estudio de Amy Winehouse: Back to Black. La canción homónima al disco relata su camino hacia un abismo "negro" después de sufrir una infidelidad. "We only said goodbye with words / I died a hundred times / You go back to her / And I go back to / I go back to us", dice el estribillo. El videoclip se publicó en 2007 y muestra el funeral de la propia artista, que murió cuatro años después.

Dover - 'Let Me Out'

También cumple 20 años un clásico del electropop: Let Me Out, del grupo madrileño Dover. Nadie se escapa a lo pegadizo de su estribillo: "The phone is ringing / The clock is ticking / Just let me out", dice la letra de este himno por la libertad.

Fito & Fitipaldis - 'Por la boca vive el pez'

Bajo el mismo título, Por la boca vive el pez es el primer sencillo del cuarto álbum de Fito & Fitipaldis. El nombre de la canción es una respuesta al refrán "por la boca muere el pez" y defiende la necesidad artística de expresarse con libertad. "Tú estás conmigo siempre que te canto / Yo hago canciones para estar contigo / Porque escribo igual que sangro / Porque sangro todo lo que escribo", dice la última parte de la letra.

Julieta Venegas - 'Me voy'

"Qué lástima, pero adiós / Me despido de ti y me voy"... En 2026, uno de los mayores éxitos de la mexicana Julieta Venegas cumple 20 años. A pesar del tiempo, Me voy sigue siendo un canto universal sobre el desamor y las rupturas sentimentales.

La Oreja de Van Gogh - 'Muñeca de trapo'

Muñeca de trapo es la canción más popular de Guapa, el cuarto álbum de La Oreja de Van Gogh y el último antes de la salida de Amaia Montero. Con ella, la banda canta sobre un amor roto por la falta de comunicación: "Mis ojos son dos cruces negras / Que no han hablado nunca claro / Mi corazón lleno de pena / Y yo una muñeca de trapo".

La Quinta Estación - 'Me muero'

La intensidad romántica es la gran protagonista de esta canción de La Quinta Estación, que cuatro años después anunció su separación. "Me muero por besarte, dormirme en tu boca / Me muero por decirte que el mundo se equivoca", canta Natalia Jiménez.

Maná - 'Labios compartidos'

Al igual que Amy Winehouse en Back to Black, la banda mexicana también compuso un éxito musical en 2026 sobre la infidelidad, en este caso de pop rock. "Labios compartidos / Labios divididos, mi amor / Yo no puedo compartir tus labios", canta el líder de Maná, Fher Olvera.

Nena Daconte - 'En qué estrella estará'

En 2006, Nena Daconte comenzó su carrera musical por todo lo alto con He perdido los zapatos, su primer álbum que incluye este himno sobre la pérdida de un ser querido. "¿En qué estrella estará, mi dulce corazón? / Por qué me roba la vida la razón / Dime quién vendrá a ocupar su lugar / Por qué mis sueños se rompen de golpe", canta Mai Meneses.

Paulina Rubio - 'Ni una sola palabra'

La artista mexicana también triunfó hace 20 años con Ni una sola palabra, donde Paulina Rubio le canta a la melancolía por un amor del pasado. "Ni una sola palabra / Ni gestos, ni miradas apasionadas / Ni rastro de los besos que antes me dabas", dice la letra, escrita por un miembro de La Oreja de Van Gogh: Xabi San Martín.

Pignoise - 'Te entiendo'

La banda madrileña se consolidó como una de las más populares en España gracias a éxitos como Te entiendo, que transportó sus ritmos pop rock a la serie Los hombres de Paco. La letra es una sincera declaración de amor: "Espero tener la oportunidad para poder demostrar / Que nadie más te cuida y que solo yo te entiendo", canta Pignoise.

Rihanna - 'SOS'

Rihanna no podía faltar en esta lista de hits con SOS, uno de los sencillos de su segundo álbum: A Girl Like Me. "S-O-S, please, someone help me / It's not healthy for me to feel this", dice el estribillo del tema, que incluye un sample de Tainted Love para indagar en la obsesión de su protagonista por un amante.

Snow Patrol - 'Chasing Cars'

La última canción de la lista pertenece a la banda de rock alternativo Snow Patrol. Gracias a su aparición en la serie Anatomía de Grey, Chasing Cars ganó gran popularidad y se convirtió en una oda al amor y a la evasión del mundo: "If I lay here / If I just lay here / Would you lie with me and just forget the world?", dice el estribillo.

¿Conocías todas las canciones de la lista?