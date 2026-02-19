Una noche de estrellas

Los cantantes de los Premios Lo Nuestro: qué artistas actúan en la gala

Las actuaciones musicales son el hilo conductor de los Premios Lo Nuestro 2026, reuniendo actuaciones de artistas internacionales como J Balvin, Maluma, Romeo Santos o Thalía. Sin embargo, la noche también tendrá espacio para artistas nuevos como Yamie Sfadie o Elena Rosé que podrán brillar sobre el escenario.

Bad Bunny se corona con los Premios Lo Nuestro a Álbum del Año y Canción del Año

Los artistas españoles nominados a los Premios Lo Nuestro 2026

Los Premios Especiales de los Premios Lo Nuestro 2026

Maluma actuando en los Premios Lo Nuestro 2022
Maluma actuando en los Premios Lo Nuestro 2022 | Getty Images

Europa FM

Madrid19/02/2026 21:30

La música latina recibirá esta noche un gran homenaje con la celebración de los Premios Lo Nuestro 2026, los cuales tendrán lugar en Miami y cuentan con nominados estrella como Bad Bunny y Rauw Alejandro.

Los números musicales suelen ser además otro de los momentos clave de la noche, dando espacio a nuevos artistas, temas recién lanzados, homenajes a la carrera de leyendas de la música y actuaciones brillantes de grandes éxitos.

En esta edición número 39 de los premios, contaremos con la actuación de artistas de la talla de J Balvin, quien acaba de estrenar temas como I Love It y Sin Vergüenza. Otros grandes artistas como Maluma, Romeo Santos, Thalía o Jhayco también actuarán, así como otros artistas menos conocidos por el público internacional que tendrán oportunidad de demostrar su talento al mundo.

Entre estos últimos encontramos a Yamie Sfadie, Elena Rosé, Mar, Kapo o Santos Bravos, quienes están comenzando a ampliar su carrera y lanzar colaboraciones con artistas potentes.

Además, como representación española, contaremos con las actuaciones de Café Quijano y Melody, por lo que probablemente escucharemos cantar a esta última su éxito eurovisivo Esa Diva o su último tema El Apagón.

Todas las actuaciones de la noche

  • Arthur Hanlon
  • Café Quijano
  • Carín León
  • Carlos Vives
  • Codiciado
  • Cristian Castro
  • Eladio Carrión
  • Elena Rose
  • Gangsta
  • Gente de Zona
  • Gloria Trevi
  • Ha*Ash
  • J Balvin
  • Jay Wheeler
  • Jhayco
  • Juanes
  • Kany García
  • Kapo
  • Kybba
  • Maluma
  • Mar
  • Marc Anthony
  • María Becerra
  • María José
  • Matisse
  • Mau y Ricky
  • Melody
  • Mora
  • Nathy Peluso
  • Prince Royce
  • Rawayana
  • Romeo Santos
  • Ryan Castro
  • Santos Bravos
  • Sebastián Yatra
  • Sech
  • Silvestre Dangond
  • Sofía Reyes
  • Thalía
  • Tokischa
  • Xavi
  • Yami Safdie