Los cantantes de los Premios Lo Nuestro: qué artistas actúan en la gala
Las actuaciones musicales son el hilo conductor de los Premios Lo Nuestro 2026, reuniendo actuaciones de artistas internacionales como J Balvin, Maluma, Romeo Santos o Thalía. Sin embargo, la noche también tendrá espacio para artistas nuevos como Yamie Sfadie o Elena Rosé que podrán brillar sobre el escenario.
Bad Bunny se corona con los Premios Lo Nuestro a Álbum del Año y Canción del Año
Los artistas españoles nominados a los Premios Lo Nuestro 2026
La música latina recibirá esta noche un gran homenaje con la celebración de los Premios Lo Nuestro 2026, los cuales tendrán lugar en Miami y cuentan con nominados estrella como Bad Bunny y Rauw Alejandro.
Los números musicales suelen ser además otro de los momentos clave de la noche, dando espacio a nuevos artistas, temas recién lanzados, homenajes a la carrera de leyendas de la música y actuaciones brillantes de grandes éxitos.
En esta edición número 39 de los premios, contaremos con la actuación de artistas de la talla de J Balvin, quien acaba de estrenar temas como I Love It y Sin Vergüenza. Otros grandes artistas como Maluma, Romeo Santos, Thalía o Jhayco también actuarán, así como otros artistas menos conocidos por el público internacional que tendrán oportunidad de demostrar su talento al mundo.
Entre estos últimos encontramos a Yamie Sfadie, Elena Rosé, Mar, Kapo o Santos Bravos, quienes están comenzando a ampliar su carrera y lanzar colaboraciones con artistas potentes.
Además, como representación española, contaremos con las actuaciones de Café Quijano y Melody, por lo que probablemente escucharemos cantar a esta última su éxito eurovisivo Esa Diva o su último tema El Apagón.
Todas las actuaciones de la noche
- Arthur Hanlon
- Café Quijano
- Carín León
- Carlos Vives
- Codiciado
- Cristian Castro
- Eladio Carrión
- Elena Rose
- Gangsta
- Gente de Zona
- Gloria Trevi
- Ha*Ash
- J Balvin
- Jay Wheeler
- Jhayco
- Juanes
- Kany García
- Kapo
- Kybba
- Maluma
- Mar
- Marc Anthony
- María Becerra
- María José
- Matisse
- Mau y Ricky
- Melody
- Mora
- Nathy Peluso
- Prince Royce
- Rawayana
- Romeo Santos
- Ryan Castro
- Santos Bravos
- Sebastián Yatra
- Sech
- Silvestre Dangond
- Sofía Reyes
- Thalía
- Tokischa
- Xavi
- Yami Safdie