Los cantantes de los Premios Lo Nuestro: qué artistas actúan en la gala

La música latina recibirá esta noche un gran homenaje con la celebración de los Premios Lo Nuestro 2026, los cuales tendrán lugar en Miami y cuentan con nominados estrella como Bad Bunny y Rauw Alejandro.

Los números musicales suelen ser además otro de los momentos clave de la noche, dando espacio a nuevos artistas, temas recién lanzados, homenajes a la carrera de leyendas de la música y actuaciones brillantes de grandes éxitos.

En esta edición número 39 de los premios, contaremos con la actuación de artistas de la talla de J Balvin, quien acaba de estrenar temas como I Love It y Sin Vergüenza. Otros grandes artistas como Maluma, Romeo Santos, Thalía o Jhayco también actuarán, así como otros artistas menos conocidos por el público internacional que tendrán oportunidad de demostrar su talento al mundo.

Entre estos últimos encontramos a Yamie Sfadie, Elena Rosé, Mar, Kapo o Santos Bravos, quienes están comenzando a ampliar su carrera y lanzar colaboraciones con artistas potentes.

Además, como representación española, contaremos con las actuaciones de Café Quijano y Melody, por lo que probablemente escucharemos cantar a esta última su éxito eurovisivo Esa Diva o su último tema El Apagón.

Todas las actuaciones de la noche