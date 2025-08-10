La cantautora PinkPantheress habla de su admiración por Rosalía: "Me mencionó y fue increíble"

PinkPantheress es una cantautora y productora británica que está alcanzado el éxito en los últimos años. Su estilo dance y electrónico la posiciona con canciones como Take me home o Turn it up en un lugar destacado de la industria.

La artista ha tenido a su favor la viralidad en redes, pero también la visibilidad que ha recibido a través de la industria, con éxitos como Pain y Just for me.

Ahora que está triunfando con 24 años y sin ningún álbum todavía en el mercado, la artista recuerda con mucho cariño a todos los que la han mencionado o halagado en la música. De hecho, en una entrevista ha hablado, muy agradecida, de Rosalía.

Y es que la joven admira a la catalana, y tiene clavado un acto de la intérprete de Malamente. "Cuando Rosalía ganó el premio a Productor del Año me mencionó en su discurso de agradecimiento, al año siguiente lo gané yo. Fue increíble".

¿Podría darse una colaboración entre Rosalía y PinkPantheress?