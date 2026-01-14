Carlangas y Leiva se autoconvencen de que 'Podría ser peor'

Carlangas, exvocalista de Novedades Carminha, presenta el primer adelanto de su nuevo álbum, y lo hace en colaboración con Leiva. Juntos han estrenado este miércoles 14 de enero Podría ser peor, un tema compuesto por el gallego junto a Juan Pastor.

El gallego regresa poco más de un año después de publicar su EP Bailódromo, Vol. 1 con el primer sencillo de lo que será su nuevo trabajo discográfico, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2026.

Con la voz de Leiva como fiel compañera, Carlangas recupera en Podría ser peor su nervio roquero, anticipando una era en donde las guitarras y las válvulas van a ir al frente. Esto, sin duda, es un guiño directo al ADN que atravesó durante más de diez años la música de Novedades Carminha.

La canción busca el autoconvencimiento de que todo "podría ser peor", tal y como repiten Carlangas y Leiva. "Mil excusas para no verte / Diploma olímpico en autoboicot / Quiero tenerte a mi lado siempre / Estuvo mal, podría ser peor", canta el madrileño.

El videoclip transporta la composición a una peluquería, desde donde somos testigos de un corte de pelo que siempre podría estar peor. Bajo la dirección de Natalia Ferviú, cuenta con la participación de Paul Martín, Juan Carlos Yepes, Eva Summers, Raúl Pecos y Carlangas.

Letra de 'Podría ser peor'

Tracé mil planes sin cumplir ninguno

Lo tuve todo y lo deseché

Pensé en mudarme a sitios absurdos

Iba a llamarte y no te llamé

-

Mil excusas para no verte

Diploma olímpico en autoboicot

Me gritas 'Tío, no cambies' siempre

¿Por qué me dices 'sí' si luego es que 'no'?

-

Podría ser peor

-

Quizás mañana se arregle todo

Quizás se tuerce y culpe al estrés

Aquí acabé y no sé ni cómo

Lo dejo todo si me dices 'ven'

-

Mil excusas para no verte

Diploma olímpico en autoboicot

Quiero tenerte a mi lado siempre

Estuvo mal, podría ser peor

-

Podría ser peor