Carlos Sadness reinventa su canción ‘Chocolate y Nata’ junto a la mexicana Bratty

Tras mucho especular sobre los posibles artistas que podían acompañar a The Weeknd en su actuación en la Super Bowl, donde Rosalía había ganado mucha fuerza, finalmente The Weeknd ha resuelto las dudas. Durante una entrevista para la NFL, el cantante ha asegurado que no habrá ninguna estrella invitada en su espectáculo.

