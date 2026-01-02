Los carteles de festivales ya anunciados para 2026

Es pronto para decirlo pero la primavera y el verano de 2026 ya tienen banda sonora… la de los festivales. Bajo el sol del Mediterráneo, entre infinitos viñedos o entre los paisajes verdes del norte, los carteles de este año prometen ser los más ambiciosos de la década.

Tras un 2025 de récords, los promotores de los festivales nacionales más importantes han dado un paso más allá para reunir en un mismo calendario a leyendas del rock, estrellas del pop global y los sonidos más frescos de la escena urbana.

The Cure, Teddy Swims, Gorillaz, Florence and The Machine, Robbie Williams, David Byrne, Lily Allen y Frank Ferdinand serán los platos fuertes internacionales de la temporada festivalera. A ellos se suman los artistas nacionales que han pegado fuerte en estos últimos meses, desde Dani Fernández hasta Amaia, pasando por Nil Moliner, Marlena, Belén Aguilera, La La Love You y Xoel López, y músicos emergentes como Mafalda Cardenal, Íñigo Quintero o Malmö 040.

SanSan Festival

La Semana Santa será el pistoletazo de salida a la gran campaña de festivales de 2026 con la celebración de la XI edición del Sansa Festival los días 2, 3 y 4 de abril en Benicasim.

Y puesto que tiene ese privilegio y esa responsabilidad, el festival tira la casa por la ventana con su cartel. El día 2, hay programados conciertos de Love of Lesbian, Siloé, Califato ¾ o Rufus T. Firefly. El día 3, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Xoél López, La Casa Azul o Las Petunias se subirán al escenario. Y el 4 será el turno de La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Alizz, Barry B o Samuraï.

Las entradas de día, desde 52 euros, y los abonos, desde 62 euros, se pueden comprar en www.sansanfestival.com.

Interestelar

La décima edición del Festival Interestelar Sevilla 2026 se celebrará los días 15 y 16 de mayo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Interestelar anuncia como platos fuertes a Siloé y Crystal Fighters, el viernes y el sábado respectivamente, y completan el cartel, entre otros, Xoel López, Álvaro de Luna, Besmaya, Carlos Ares, Carlos Sadness, Dorian, Íñigo Quintero, Karavana, Mafalda Cardenal, Nil Moliner, Ojete Calor, Paula Mattheus, Pignoise, Samuraï, Sexy Zebras y Veintiuno.

Las entradas, por 50 euros, y los abonos, desde 70 euros, se pueden comprar en www.interestelarsevilla.com.

Primavera Sound

Este evento es tradicionalmente una de las grandes citas de la temporada festivalera y en 2026 se celebrará del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

The Cure, Gorillaz, Massive Attack, My Bloody Valentine, Skrillex o Doja Cat destacan como cabezas de cartel, a los que hay que sumar a Bad Gyal y Guitarricadelafuente, que abre el festival el día 3. PinkPantheress, Addison Rae, Role Model, JADE, Marina, Chappell Roan, Ralphe Choo, Lechuga Zafiro & Verraco, Jimén Amarillo... y hasta 150 artistas han sido anunciados.

Las entradas se pueden comprar en la web del festival a partir de 125 euros y los abonos cuestan hasta 545 euros

Río Babel

Los días 3, 4 y 5 de julio se celebrará en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) la novena edición de Río Babel.

Katy Perry, el 5 de julio, y The Offspring, el 6 de julio, se anuncian como los grandes nombres de su cartel que también cuenta con Molotov, Bomba Estéreo, La Casa Azul, La M.O.D.A, Ultraligera, Chambao, Iseo & Dodosound, Caramelos de Cianuro y La pegatina. Amaia será la artista que abra el festival el 4 de julio.

La entrada de día se puede comprar a partir de 55 euros y el abono general desde 99 euros en www.festivalriobabel.com.

Mad Cool

Otra de las instituciones festivaleras también ha oficializado su edición de 2026 que será la décima: del 8 al 11 de julio en el recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde de Madrid.

Foo Fighters se presenta como una de las bandas protagonistas, que abre el festival el miércoles 8 de julio. Moby, Wolf Alice, The War On Drugs, Florence + The Machine, Lorde, Nick Cave, Teddy Swims, Kings Of Leon, Zara Larsson o la surcoreana Jennie, miembro de la banda K-pop Black Pink, son otros de los grandes nombres del cartel del festival.

El precio del abono para los cuatro días es de 240 euros y la entrada de día cuesta 95 euros. Se pueden comprar aquí: madcooltickets.com

Weekend Beach Festival

En la localidad malagueña de Torre del Mar el 9, 10 y 11 de julio, a la orilla del Mediterráneo, tendrá lugar este festival que ya se ha convertido en referente de la música en directo en Andalucía.

Myke Towers, Ana Mena, Morad, Alcalá Norte, Biznaga, Miguel Bastida, Richi Risco, Jose de las Heras, La Pegatina, Medina Zahara, Los Estanques, el Canijo de Jerez, Biznaga, Boikot y Walls son algunos de los artistas confirmados para este año que promete música “para todos los gustos, colores y sueños”.

Las entradas se pueden comprar en www.weekendbeach.es/entradas/.

Bilbao BBK Live

El festival musical que se celebra en el monte Kobetamendi, en Bilbao, celebra en 2026 su 20º aniversario. Las fechas confirmadas son el 9, 10 y 11 de julio con Robbie Williams, David Byrne, Lily Allen, IDLES, Interpol, Charlotte de Witte como cabezas de cartel.

A estos nombres internacionales les acompañarán artistas nacionales como Dani Fernández, Belén Aguilera, La M.O.D.A., Xoel López, Yerai Cortés y Queralt Lahoz, además de bandas y artistas emergentes como Ralphie Choo, Bb trickz, Juicy BAE, Depresión Sonora, Las Petunias y Paris Paloma.

Puedes comprar el bono para todos los conciertos en www.bilbaobbklive.com a partir de 133 euros.

Festival de Benicàssim, FIB

La edición de 2026 del FIB será la número 30, una larga trayectoria que ha consolidado a este festival como un referente de la escena internacional, y se celebrará en Benicàssim los días 16, 17 y 18 de julio.

Además de bandas de primera línea del indie rock internacional como Franz Ferdinand, The Prodigy, The Kooks, Pendulum y Kaiser Chiefs, el cartel se completa con un buen catálogo de grupos de la escena nacional como Lori Meyers, La La Love You, Dorian, Besmaya, Carlangas, Carlos Ares, Julieta, La Habitación Roja, Mafalda Cardenal, Niña Polaca, Veintiuno, Vera Fauna, Marlena, Walls o Ciclonautas.

Nada más confirmar el cartel y hasta el 28 de diciembre se pusieron a la venta abonos a partir de 50 euros. Ahora se pueden comprar en www.fiberfib.com.

Arenal Sound

Como siempre, será en la localidad de Burriana, en Castellón, y las fechas del Arenal Sound ya están confirmadas: del 30 de julio al 2 de agosto de 2026.

El puertorriqueño Myke Towers, la argentina María Becerra y el dúo de música electrónica belga Dimitri Vegas capitanean la programación del festival. A ellos se suman, entre otros Delaossa, Juan Magan, Omar Montes, Nil Moliner, Cali Y El Dandee, Metrika, Mar Lucas, Mafalda Cardenal y Leire Martínez.

Los abonos generales están a la venta en www.arenalsound.com a partir de 69,99 euros.

Sonorama Ribera

Entre el 5 y el 9 de agosto, la localidad burgalesa de Aranda de Duero vivirá de nuevo históricas jornadas de música y fiesta.

El Sonorama Ribera 2026 cuenta ya con más 150 propuestas confirmadas entre las que destacan nombres consagrados de la música nacional como Leiva, Love of Lesbian e Iván Ferreiro, además de la banda británico-española Crystal Fighters.

Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Los Vinagres, Belén Aguilera, Funambulista, Valeria Castro, Xoel López, Marlena, Ojete Calor, La M.O.D.A., Malmö 040, Tu otra bonita, La pegatina, Veintiuno, Niña Polaca, Raya Diplomática, Ojete Calor o Mafalda Cardenal serán algunas de la bandas y artistas que sonarán durante esos días.

Los abonos se pueden comprar en www.sonoramaribera.com a partir de 88 euros.

Boombastic

El festival de música urbana celebrado en Asturias tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de julio en Llarena.

Una edición más, el Boombastic reunirá a destacados artistas de pop, hip-hop, rap y electrónica y, de momento, han avanzado un primer cartel con María Becerra, Hijos de la Ruina, Saiko, Luck Ra, Marlena, Chanel, Juan Magán, JC Reyes, Yung Beef, DJ Nano, Samuraï, Barry B, Íñigo Quintero, Mafalda Cardenal, Malmö 40 y Mafalda Cardenal.

El abono general se puede comprar por 89,90 euros en www.boombasticfestival.com.

MUWI La Rioja Music Fest

El último fin de semana de agosto, los días 27, 28, 29 y 20 de agosto, tendrá lugar la décima edición de MUWI, que propone una experiencia completa de música, vino y gastronomía.

Su cartel ha confirmado, de momento, las actuaciones de La M.O.D.A., Sanguijuelas de Guadiana, Sidonie, Depedro, La Milagrosa y Travellin’ Brothers.